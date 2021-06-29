"Ножі наголо 2" Раяна Джонсона на Netflix: стартували зйомки і показали перші кадри

Сьогодні ми вам розкажемо все, що треба знати про продовження фільму "Ножі наголо": про старт виробництва, кастинги, сюжет і найголовніше –покажемо перші кадри.

Другий фільм буде знову зосереджений на персонажі Деніела Крейга, а самі постановник і студія Lionsgate має намір зробити франшизу. Продюсер Рем Бергман також підтвердив бажання продовжити історію детектива Бенуа Блана.

До теми Більше, ніж за Джеймса Бонда: Деніел Крейг отримає шалені гонорари за сиквели "Ножі наголо"

Статус виробництва

Зйомки офіційно розпочалися 28 червня 2021 року. Про це повідомляє офіційний сайт Netflix.

Netflix заплатив 450 мільйонів доларів за права на "Ножі наголо" другої та третьої частин. Це дало Раяну Джонсону "величезний творчий контроль" над сиквелами. Бюджет кожного наступного фільму буде не меншим, ніж у першого, тобто – мінімум 80 мільйонів доларів буде витрачено на бюджет обох фільмів.

Кастинг для "Ножів наголо 2"

Зрозуміло вже, що Деніел Крейг повернеться до своєї ролі.

Нові актори в "Ножі наголо 2"

Як і в першому фільмі "Ножі наголо", так і в другому також будуть представлені кілька гучних імен Голлівуду. Протягом травня й червня 2021 року повільно оголошувалися імена тих, хто буде залучений у другому фільмі. На наступному зображенню всі актори розташовані в порядку оголошення, однак, ще невідомо точно, хто які ролі зіграє.



Актори "Ножі наголо 2" / Фото Netflix

Девід Батіста , зірка "Вартових галактик" та "Армії мерців" першим потрапив у фільм.

, зірка "Вартових галактик" та "Армії мерців" першим потрапив у фільм. 11 травня до "Ножі наголо 2" доєднався Едвард Нортон .

. 12 травня приєдналася Жанель Моне ("Приховані фігури" і "Місячне сяйво")

("Приховані фігури" і "Місячне сяйво") 14 травня до акторського складу доєдналася Кетрін Хан . Нещодавно вона опинилася в центрі уваги завдяки ролі Агати в фільмі Disney+ "ВандаВіжен".

. Нещодавно вона опинилася в центрі уваги завдяки ролі Агати в фільмі Disney+ "ВандаВіжен". 18 травня до акторського складу додали Леслі Одом-молодшого . Популярність Одома-молодшого недавно зросла завдяки його головній ролі в діснеївському "Гамільтоні".

. Популярність Одома-молодшого недавно зросла завдяки його головній ролі в діснеївському "Гамільтоні". 20 травня до акторського складу приєдналася Кейт Гадсон, відома за фільмами "Майже знамениті", "Війна наречених" і "Як позбутися хлопця за 10 днів".

Сюжет фільму "Ножі наголо 2"

залишається, який відомий такими проєктами, як "Пуститися берега" та "Петля часу". У 2020 році Раян Джонсон за цей фільм отримав перемогу на Оскарі у категорії "Найкращий сценарій".

Мало що відомо про що буде фільм, але знаємо точно, що детектив Бенуа Блан займатиметься новим розслідуванням. Раян Джонсон заявив, що крім повернення Деніела Крейга, це буде єдиний зв'язок з першим фільмом.

На мій погляд, я навіть не думаю про це, як про продовження. Абсолютно новий склад, зовсім нове місце дії, абсолютно нова загадка. Це просто ще одна загадка Бенуа Блана, розумієте? Це буде дійсно весело,

– заявив режисер фільму в одному з інтерв’ю.

Перші кадри зі зйомок фільму "Ножі наголо 2"

Дата прем’єри на Netflix

Про точну дату прем’єри ще не повідомляють, але знаємо, що фільм вийде у 2022 році.

