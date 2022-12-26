"Ножі наголо: Скляна цибуля" вже на Netflix: перші відгуки на довгоочікуваний детектив 2022 року

Наступна частина блокбастера "Ножі наголо: Скляна цибуля" вийшов на Netflix 23 грудня. Як реагують перші глядачі на фільм – читайте далі.

У комедії від сценариста й режисера Раяна Джонсона всесвітньо відомий детектив Бенуа Бланк (Денієл Крейґ) вирушає до Греції, щоб розкрити таємницю, пов’язану з мільярдером і його колоритними друзями.

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"Ножі наголо: Скляна цибуля": відгуки

За сюжетом, кіноактор Едвард Нортон грає Майлза Брона, мільярдера-технаря, який далеко не такий геніальний, як він думає. Щороку він збирає свою компанію — групу людей, які самовдоволено називають себе "Руйнівниками" — для розкішного відпочинку на вихідних. Цього разу він відправив їм усім багатошарові коробки-головоломки, відкривши які, вони отримують запрошення до Скляної цибулі. Аби розгадати таємницю вбивства, до друзів долучається детектив Бенуа Бланк. А далі починається найцікавіше.

Не хочемо спойлерити, тому пропонуємо переглянути фільм. Заразом ось декілька відгуків на другу частину:

"Мені подобається, що тут Крейг нарешті не кам'яний бонд, а показує безліч емоцій. Класно, що Бенуа Бланк сяє, але не засліплює своїх компаньйонок в обох фільмах, даючи їм розвинутися і в принципі самостійно все вирішити";

"Чудовий фільм на вечір, Трохи затягнуто, але воно того варте. Рідко дивлюся детективи, але цей вартий уваги";

"Як простий поціновувач скажу, що дивитися фільм дуже приємно та цікаво. Гарні актори, атмосфера. Не дивилася першу частину, не буду порівнювати з іншими фільмами – кожна стрічка як чистий аркуш";

"Друга частина цікавіша, ніж перша. Хоча і перша дуже непогана. Фільм сподобається любителям детективів однозначно";

"Скляна цибуля" просякнута чарівними моментами та дотепними діалогами, а також чудовою грою Жанель Моне в ролі найкращої подруги Брона";

"Скляна цибуля" – не ідеальний фільм, але він дозволяє добре провести час";

"Яскравий та грайливий детектив, що ідеально підходить для втечі від святкового сезону".

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер

Режисером і продюсером фільму, як ми згадували вище, виступив Раян Джонсон, який відомий такими проєктами, як "Пуститися берега" та "Петля часу". У 2020 році Раян Джонсон за цей фільм здобув перемогу на Оскарі у категорії "Найкращий сценарій".

Перша частина "Ножі наголо" вийшла у 2019 році й отримала шалений успіх. У чорній комедії йшлося про розслідування вбивства письменника Харлана. Детектив підозрював та опитував усіх членів родини, які могли мати "зуб" на свого літнього родича.

У другій частині представлені гучні імена Голлівуду: