"Гостренько": вийшов український трейлер детективу Раяна Джонсона "Ножі наголо 2"

Netflix Ukraine представив трейлер з українськими субтитрами детективного фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля". Прем’єра відбудеться 23 грудня 2022 року.

Перша частина "Ножів наголо" вийшла у 2019 році й отримала приголомшливий успіх. Другий фільм буде знову зосереджений на персонажі Деніела Крейга, а самі постановник і студія Lionsgate має намір зробити франшизу.

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У чорній комедійній стрічці розповідалось про розслідування вбивства письменника Харлана. Детектив підозрював та опитував усіх членів родини, які могли мати "зуб" на свого літнього родича. Режисером стрічки став Раян Джонсон і для нового фільму він придумав нове розслідування.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": сюжет і трейлер

Netflix заплатив 450 мільйонів доларів за права на "Ножі наголо" другої та третьої частин. Це дало Раяну Джонсону "величезний творчий контроль" над сиквелами. Бюджет кожного наступного фільму буде не меншим, ніж у першого, тобто – мінімум 80 мільйонів доларів буде витрачено на бюджет обох фільмів.

У цьому сиквелі фільму Раяна Джонсона "Ножі наголо" детектив Бенуа Бланк вирушає до Греції, щоб розгадати таємницю, яка пов’язує нову групу підозрюваних.

"Ножі наголо: Скляна цибуля" 2022: дивіться трейлер

Хто зіграє у другій частині "Ножів наголо"

Як і в першому фільмі "Ножі наголо", так і в другому також будуть представлені кілька гучних імен Голлівуду. Протягом травня й червня 2021 року повільно оголошувалися імена тих, хто буде залучений у другому фільмі.