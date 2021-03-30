Хто гратиме у серіалі "Обі-Ван Кенобі": оприлюднили офіційний список акторів

Творці серіалу про Обі-Вана Кенобі розкрили основний акторський склад проєкту. Зйомки серіалу стартують вже у квітні 2021 року.

Про початок роботи над проєктом оголосили ще влітку 2019 року. Головну роль зіграє актор Еван Мак-Ґреґор.

До теми "Мандалорець" за лаштунками: показали, як створювали спецефекти для епічного серіалу – відео

Про каст деяких акторів вже було відомо раніше. Зокрема, хто буде Кенобі та те, що Дартом Вейдером стане Гайден Крістенсен. Але кого гратимуть новачки не повідомили. Тож поки що залишається лише здогадуватись.

Серіал "Обі-Ван Кенобі": сюжет

Події в серіалі розгортатимуться на Татуїні між подіями, які показували у фільмах "Помста ситхів" і "Нова надія". А саме через 8 років після того, як Кенобі привіз родині Ларс немовля Люка Скайвокера.

Серіал "Обі-Ван Кенобі" повинен вийти на екрани у 2022 році.

Список акторів:

Юен Макгрегор

Хейден Крістенсен

Моусес Інгрем

Джоел Едгертон

Бонні Пессі

Кумейл Нанджіані

Індіра Варма

Руперт Френд

О'Ши Джексон-молодший

Сон Ган

Симона Кессел

Бенні Сефді

Майбутні проєкти по "Зоряним війнам"

Раніше компанія Disney поділилася грандіозними планами на найближчі роки. Вона анонсувала повний список прем'єр, які Disney+ запланували на 2021 – 2023 роки. Серед них були й проєкти за "Зоряними війнами":