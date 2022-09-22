"Найкраща новина за останній час": Сенцов відреагував на звільнення захисників "Азовсталі"

Ввечері 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими, до України повернулися частина захисників "Азовсталі". Український військовий і режисер Олег Сенцов вже відреагував на цю новину.

Загалом звільнили 188 захисників "Азовсталі" та Маріуполя. Серед них 8 поранених під час російського теракту в Оленівці. Ілля Самойленко, Денис Прокопенко, Дмитро Козацький, Катерина Поліщук та інші вже вдома.

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Олег Сенцов про звільнення захисників "Азовсталі"

Звільнення частини захисників "Азовсталі" – це найкраща новина за останній час! Чекаємо на інших наших полонених та нищимо ворога!,

– сказав він.

Раніше у фейсбуці Сенцов також пригадав день свого звільнення: "День, який неможливо забути. День, за який ти будеш все життя вдячний тисячам людей. День, в який хочеться побажати тільки одного – свободи усім нашим полоненим!".

Що відомо про звільнення полонених 21 вересня: коротко про головне

За словами Зеленського, операцію з обміну готували доволі довго. 21 вересня Україні вдалося визволити з полону 215 Героїв, які обороняли "Азовсталь" у Маріуполі. Серед них – такі відомі командири, як Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський. Аби визволити захисників, Україна віддала росії кума путіна медведчука та ще 55 зрадників і окупантів.

Звільнені захисники до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекторатом Ердогана.