Один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні, – Шон Пенн

Голлівудський актор і кінорежисер Шон Пенн, який з першого дня війни підтримує Україну, звернувся до мільярдерів з усього світу, що ті купили 12 літаків для української держави.

Шон Пенн закликав багатіїв витратити 300 мільйонів доларів на дві ескадрильї винищувачів F-15 або F-16, які мали б перевагу над російськими МіГ або Су.

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Шон Пенн закликав мільярдерів світу допомогти Україні

За словами режисера, один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні. "Звісно, є додаткові витрати на озброєння та підтримку новаторських злітно-посадкових смуг та інше, але, здається, варто подумати", – наголосив режисер.

За відкритими джерелами, 2 ескадрильї F-15 або 16 (це 12 літаків з кращими технологіями, ніж російські МіГ або Су), управлінню яких можна швидко навчати за 3 тижні для українських авіаторів, коштуватимуть покупцям з приватного сектору приблизно 300 мільйонів доларів. Додайте ще 200 мільйонів доларів на протиракетну оборону, що загалом 500 мільйонів доларів,

– повідомив актор.

Нагадаємо, днями Повітряні сили ЗСУ у твітері опублікували повідомлення англійською мовою, що найбільше армія зараз потребує винищувачів четвертого покоління F-15 та F-16, які мають технічну перевагу над старими радянськими літаками. А ще доповнили, що українським пілотам достатньо 2-3 тижні, щоб опанувати їх.

Пізніше Повітряні Сили подякували Шону Пенну за підтримку.

Дякуємо за підтримку, Шон Пенн. Ваш заклик закупити сучасні літаки для ВПС України допоможе захистити наше небо, країну та людей від бомб російських окупантів,

– повідомила команда.

Варто зазначити, нещодавно Шон Пенн підписав угоду з мером Кракова, в якій йдеться про те, що благодійна організація CORE надасть організаційну та матеріальну підтримки Кракову, де перебувають тисячі біженців з України.

Крім цього, актор прибув на Львівщину, де зустрівся з Максимом Козицьким, і під час зустрічі наголосив, що досвід боротьби в Україні є прикладом для всього світу. Зараз він допомагає переселенцям.