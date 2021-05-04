Стиль Одрі Гепберн: добірка з найяскравішими образами акторки

Історію світового кінематографа важко уявити без чарівної постаті в ній – Одрі Гепберн. У день її народження –4 травня – редакція 24 каналу зробила підбірку фільмів за участю Одрі Гепберн, де ви зможете насолодитись найяскравішими образами акторки.

Одрі Гепберн безсумнівно є символом елегантності та витонченості. Цей факт підкреслюють безліч дівчат та жінок, які прагнуть наслідувати її вишуканий стиль. Подейкують, що в часи прем'єр фільмів, в яких грала Одрі Гепберн, жінки відвідували декілька сеансів поспіль, щоб добре роздивитись деталі її неперевершених суконь. Ми пропонуємо вам добірку фільмів, де ви зможете надихнутись на створення свого особливого образу.

До теми Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про підкорювачку сердець і єдину музу Живанші

Хто створив витончений образ Одрі Гепберн

Статус ікони стилю Одрі Гепберн отримала завдяки унікального образу, який їй допоміг створити хороший друг, модельєр Юбер де Живанші (Hubert de Givenchy). У його костюмах та сукнях Одрі знялась в своїх кращих фільмах: "Сніданок у Тіффані", "Сабріна", "Як вкрасти мільйон", "Шарада" та інших.



Одрі Гепберн в образі фільму "Сніданок у Тіффані"/ IMDb

5 фільмів з яскравою Одрі Гепберн

1. Римські канікули

Режисер: Вільям Вайлер

Оригінальна назва: Roman Holiday

Принцеса Анна (Одрі Гепберн) втомилась від своїх обов'язків в дипломатичному турі свого батька і вирішила втекти від рутини. Вдосталь нагулявшись по Риму, дівчина заснула прямо на вулиці, адже подіяло снодійне, яке їй дали ще в покоях. Тож міцно сплячу героїню знаходить місцевий репортер Джо Бредлі (Грегорі Пек). Звісно, що він не зовсім радий незнайомій дівчині, адже у нього є свої важливі справи – він у пошуках сенсації. Але як тільки Бредлі бачить фотографію Анни в газеті, він відразу розуміє, хто перед ним. Тепер в його руках є справжня сенсація.

Римські канікули" 1953: дивіться трейлер онлайн

​2. Сніданок у Тіффані

Саме за роль в «Римських канікулах» Одрі Гепберн отримала свій перший та єдиний "Оскар". На той момент їй було всього 23 роки.

Режисер: Блейк Едвардс

Оригінальна назва: Breakfast at Tiffany's

Альфонс та не дуже успішний письменник Пол Варжак (Джордж Пеппард) приїжджає жити до Нью-Йорку. Він знайомиться зі своєю сусідкою Голлі Голайтлі (Одрі Хепберн), відчайдушною дівчиною, яка благоговіє перед ювелірним магазином "Тіффані". Голлі справляє враження несерйозної дівчини, але виявляється куди глибше, ніж здається на перший погляд.

"Сніданок у Тіффані" 1961: дивіться трейлер онлайн

3. Як украсти мільйон

Візитною карткою фільму стали не тільки сукні від Юбера де Живанші, а й композиція Moon River, яку виконала сама акторка. До речі, пісня принесла композитору Генрі Манчіні й автору тексту Джонні Мерсеру премію "Оскар" в 1962 році.

Режисер: Вільям Вайлер

Оригінальна назва: How to Steal a Million

Вищий світ знає Шарля Бонне (Г'ю Гріффіт) як добропорядного колекціонера. Але насправді він пише підробки під видатних майстрів і продає їх як оригінали. Щоб врятувати авторитет батька, його любляча дочка Ніколь (Одрі Хепберн) наважується викрасти компрометуючу статуетку з музею, заручившись підтримкою Саймона Дермота (Пітер О'Тул). Який за іронією долю виявляється детективом, що спеціалізуються на виявленні підробок.

"Як украсти мільйон" 1966: дивитись трейлер онлайн

Цікаво П’ять секретів ідеального стилю Одрі Хепберн, які актуальні сьогодні

​4. Сабріна

Режисер: Біллі Вайлдер

Оригінальна назва: Sabrina

Головна героїня Сабріна (Одрі Гепберн) закохана до безтями у легковажного сина мільйонера Девіда (Вільям Голден). Щоб відволікти дочку від любовної лихоманки, її батько відсилає в Париж. Там Сабріна перетворюється в розкішну, вишукану леді. І після її повернення додому, Девід негайно закохується. Але тепер і його старший брат Лайнус (Гамфрі Богарт) не проти позалицятися за такий чарівною красунею.

"Сабріна" 1954: дивіться трейлер онлайн

Що цікаво? В останні десятиліття свого життя Одрі Гепберн стала послом доброї волі ЮНІСЕФ, щоб привернути увагу до проблем дітей в країнах із низьким рівнем життя.

5. Моя чарівна леді

Музичний лейтмотив усього фільму - пісня La Vie en Rose, слова до якої написала легендарна Едіт Піаф. Пізніше ця композиція стала візитною карткою співачки.

Режисер: Джордж К'юкор

Оригінальна назва: My Fair Lady

Сюжет п'єси Бернарда Шоу "Пігмаліон" нам знайомий: професор лінгвістики Генрі Гіггінс (Рекс Гаррісон) укладає парі, що зробить з неосвіченої квіткарки Елізи Дуліттл (Одрі Гепберн) справжню леді. Та й таку, що навіть на посольському прийомі в палаці не здогадаються про її справжню.

"Моя чарівна леді" 1964: дивитись трейлер онлайн