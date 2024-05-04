4 фільми з легендарною Одрі Хепберн, які варто подивитися

Ікона стилю, акторка, жінка, яка стала кумиром мільйонів – це все Одрі Хепберн. Її вміння талановито грати різноманітні ролі завжди захоплювали глядачів по всьому світу. Вона досі залишається вічним символом елегантності та вишуканості.

Саме цього дня – 4 травня народилася незрівнянна Одрі Хепберн. Тож Кіно 24 підготувало 4 фільми, в яких знялася ця чарівна британська акторка.

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"Сніданок у Тіффані"

Цю кінострічку вперше світ побачив ще в 1961 і відтоді вона стала справді культовою.

За сюжетом, альфонс та письменник-початківець Пол Варджак переїжджає до галасливого Нью-Йорка. Там він знайомиться зі своєю милою та відчайдуною сусідкою-красунею Голлі Голайтлі, яку зіграла Одрі Хепберн. В дівчини є неймовірно шалена пристрасть до всіх прикрас від Тіффані.

Хоча Голлі здавалася несерйозною, місцями легковажною, виявляється, що вона куди глибша, ніж може здатися на перший погляд.

"Сніданок у Тіффані": дивіться онлайн трейлер фільму

"Забавна мордочка"

Меггі Прескотт, головна редакторка жіночого модного журналу Quality, та Дік Ейвері, талановитий фотограф видання, шукали нове обличчя для обкладинки свого наступного випуску. Після спільного мозкового штурму вони вирішили показати на обкладинці не просто приголомшливу модель, а розумну та витончену жінку. Вони вирушили до чарівної книгарні, де зустріли Джоанну, молоду та розумну продавчиню. В одну мить Дік зрозумів, що знайшов нове втілення жіночої краси. Хвилювання наповнило повітря, оскільки вони знали, що знайшли щось справді особливе для наступної великої обкладинки їхнього журналу.

"Забавна мордочка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моя чарівна леді"

Ввімкнувши цей фільм, глядач зможе насолодитися мюзиклом за мотивами п'єси Бернарда Шоу. За сюжетом, професор філології Хіггінс уклав жартівливе парі з полковником Пікерінгом, що зможе перетворити скромну вуличну дівчину, яка продає квіти, на вишукану леді всього за три місяці. Термін спливав, і, на загальний подив, перед елітним лондонським товариством з'явилася приголомшлива незнайомка. На грандіозному балу на честь королівської сім'ї в Трансільванії вона сяяла так, ніби народилася у дворянській родині. Це був приголомшливий успіх. Однак, як виявилося, дівчина по вуха закохалася у свого чарівного наставника, який виявився закоренілим холостяком з досить відстороненим поглядом на стосунки.

"Моя чарівна леді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Римські канікули"

Дії фільму розгортаються у прекрасному місті Римі. Так, європейська принцеса Анна прибуває з офіційним візитом, але незабаром виявляє, що їй нудно на нескінченних прийомах і політичних зустрічах. Душа дівчини прагне пригод, і вона виривається на галасливі вулиці Риму. Після прогулянки італійською столицею вона заснула прямо на вулиці, адже їй дали снодійне ще в покоях.

Тут-то і відбувається її зустріч з чарівним репортером Джо Бредлі, який люб'язно пропонує їй переночувати в його апартаментах. Лиш зранку Джо бачить фотографії Анни в газетах і дізнається про її високе становище.

"Римські канікули": дивіться онлайн трейлер фільму

Кожну свою роль Одрі Хепберн грала справді незабутньо і так, що хотілося переглядати стрічки з її участю знову та знову. Тож пропонуємо насолодитися чудовими кінороботами з добірки, в яких вона знялася. Приємного перегляду!