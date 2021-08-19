Офіційно. "Дюну" покажуть в Україні у вересні – нова дата прем'єри

Компанія Warner Bros. в Україні повідомила про змінену дату прем'єри епічної картини Дені Вільньова "Дюни". Українські глядачі побачать на широких екранах фільм на місяць раніше – 16 вересня 2021 року. Також відомо, що режисер вже готує сценарій для другої частини "Дюни".

Нещодавно режисер Дені Вільньов заявив, що не погоджується з рішенням компанії Warner Bros. про спільну дату прем'єри стрічки на стримінговому сервісі та у кінотеатрах. Компанія Warner Bros в Україні оголосила у себе у фейсбуці про перенесення дати прем'єри з 14 жовтня на 16 вересня 2021 року.

Не пропустить Дені Вільньов розкритикував Warner Bros. за одночасну прем'єру "Дюни" у кінотеатрах та HBO Max

Скандали та новини довкола "Дюни"

Режисер Дені Вільньов вже працює над сценарієм другої частини, про це він повідомив GamesRadar. Адаптація Вільньова бестселера науково-фантастичного роману Френка Герберта з'явиться в американських кінотеатрах в жовтні цього року, через місяць прем'єри стрічки в Україні. Раніше Вільньов офіційно оголосив своє незадоволення про одночасну прем'єру фільму в кінотеатрах та на HBO Max, адже саме це, на думку режисера, загрожувало франшизі. Collider раніше повідомляв, що "Дюна 2" буде присвячена персонажу Зендеї, Чані, як і перший фільм зосереджений довкола персонажа Тімоті Шаламе, Пола Атрейдеса. Звісно, що Шаламе повернеться у сиквелі, але невідомо, наскільки великою буде його роль.

Зараз Вільньов виглядає більш оптимістично. Тому, здається, що він таки прийняв рішення про адаптацію історії у двох фільмах, адже на думку Вільньова, одного фільму буде недостатньо, щоб передати масштаб епічного роману Герберта.

Можливо, такий скандал та заяви були спровоковані спеціально для піар-кампанії фільму для поширення інформації про свою майбутню прем'єру. Зрештою, можемо сказати, що це спрацювало. Додамо, що українці побачать "Дюну" вже менше, ніж за місяць.



Епічна сцена битви у фільмі "Дюна" / Фото Courtesy of Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures

"Дюна" 2021: дивіться трейлер фільму

Нагадаємо, що 21 липня 2021 року студія Warner Bros. оприлюднили в мережістрічки. Щоб захопитись сюжетом, героями та масштабом епічності сцен у фільмі пропонуємо переглянути відео нижче.