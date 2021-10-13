Офіційно: "Гра в кальмара" – найпопулярніший серіал на Netflix за всю історію сервісу
13 жовтня 2021 , 11:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У своєму твітері Netflix офіційно повідомив, що стрічку переглянули 111 мільйонів фанатів. Таких показників картина сягнула за 27 днів після прем’єри, яка відбулася 17 вересня 2021 року.
Сьогодні серіал "Гра в кальмара" є найуспішнішим запуском на Netflix за всю історію сервісу. Раніше рекорд належав першому сезону "Бріджертонів", який подивилися 82 мільйони акаунтів.
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Найцікавіші факти про серіал "Гра в кальмара"
- Сценарист і режисер Гван Дон Хьок 12 років шукав спонсора для стрічки, а за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар";
- У центрі сюжету група з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у шести смертельних іграх. Переможець – один, який отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів), решта – помруть;
- Серіал "Гра в кальмара" спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства;
- Поки невідомо, чи буде другий сезон, але є велика ймовірність. Однак, Гван Дон Хьок дав інтерв'ю виданню The Times та розповів, що хоч другий сезон стрічки ще не затверджено, але він бачить головним героєм Фронтмена – відповідального за ігри на виживання. Також режисер хоче більше детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві;
- Південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав до суду на Netflix, який має оплатити витрати, пов'язані зі збільшенням трафіку даних і проведенням технічного обслуговування через популярність (трафік збільшився у 24 рази).
- Сьогодні в мережі є десятки мемів: про депресію після 30, льодяники дальгона, з яких учасники вирізали фігури в одному з конкурсів тощо.
"Гра в кальмара" 2021: дивіться трейлер серіалу