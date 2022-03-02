Офіційно: Каннський фестиваль не прийме російську делегацію і всіх, пов’язаних з Росією

Цієї зими 2022 року Каннський фестиваль та Кіноринок вступили у фазу підготовки. Якщо війна не закінчиться в умовах, які задовольнять український народ, Каннський фестиваль не прийме офіційні російські делегації та не допустить присутність будь-кого, пов'язаного з російським урядом.

Пресслужба також доповнила, що вони хотіли б віддати належне усім тим, хто у Росії виступили проти вторгнення Путіна в Україну. Серед них є художники та професіонали кіно, які ніколи не переставали боротися із диктаторським режимом.

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Каннський фестиваль завжди служитиме артистам та професіоналам індустрії, які засуджують насильство, репресії та несправедливість, з головною метою захисту миру та свободи,

– говорить пресслужба Канн.

Організатори також доповнили, що їхні думки звернені до українських артистів та професіоналів кіноіндустрії, а також їхніх родин, життя яких зараз у небезпеці. Фестиваль має відбутися з 17 по 28 травня 2022 року.

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