Її просто не впізнати: куди зникла Оксана, яка була героїнею реаліті "Київ вдень та вночі"

Якщо ви були прихильником реаліті-шоу "Київ вдень та вночі", то точно пам'ятаєте героїню на ім'я Оксана. Проєкт виходив на екрани з 2016 по 2019 рік і став справжнім хітом серед українських глядачів.

Відтоді минуло вже чимало часу, а багато учасників реаліті помітно змінилися. Серед них – Оксана Аврам. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, куди зникла героїня після фіналу реаліті, де вона зараз і чим займається.

Куди зникла Оксана Аврам, яка зіграла героїню у реаліті "Київ вдень і вночі"?

Одразу після завершення реаліті-серіалу "Київ вдень та вночі" Оксана Аврам, яка була однією з ключових героїнь проєкту, зникла з екранів. Вона не продовжила акторську кар'єру, тож прихильники більше не бачили її у нових телевізійних проєктах.

Водночас Оксана активно ділиться моментами свого життя у соцмережах. Якщо поспостерігати за Оксаною, можна помітити, що вона, подібно до своєї героїні в реаліті, переживає справжню трансформацію – змінюється як зовні, так і внутрішньо. 2 квітня їй виповнилося 33 роки. На своїй інстаграм-сторінці вона часто публікує світлини та ділиться важливими моментами зі свого життя.

Однією з ключових подій для Оксани стала подорож до Ісландії, де вона провела майже пів року. Як зізнавалася сама дівчина, це була її велика мрія. Чи повернеться вона туди знову – наразі не загадує, однак зазначає, що життя дуже непередбачуване, тому важко знати, що чекає на тебе в майбутньому.

Де зараз і як живе акторка?

Наразі Оксана живе між двома містами – Києвом і Львовом: у її соцмережах можна побачити публікації з обох міст. Де саме вона працює зараз, достеменно невідомо, адже цією інформацією дівчина не ділиться.

Водночас Оксана активно підтримує Україну та збори для військових, подорожує, працює над собою і, схоже, насолоджується новим етапом життя.

Я вірю в ЗСУ і вірю в мирне небо над нашою країною. У нас все вийде! Давайте не падати духом і підтримувати один одного,

– писала акторка в одній із своїх публікації.

Хто ще зіграв в українському серіалі "Київ вдень та вночі"?

Реаліті-серіал "Київ вдень та вночі" познайомив глядачів із багатьма яскравими персонажами, яких втілили не менш харизматичні учасники.

У проєкті також з'явилися Богдан Шелудяк, Карина Аввакумова, Артур Логай, Таїсія Щурук, Олег Машуковський, Вікторія Маремуха, Альбіна Перерва та інші. Декого з них і сьогодні можна побачити в українському кіно та на телебаченні. Хтось присвятив себе родині, хтось спробував сили у музиці, блогерстві чи театрі.

Втім, як у 2016-му, так і у 2026 році вони залишаються впізнаваними та яскравими особистостями.