Оксана Марченко відкрила кінобізнес в Росії: його очолив експродюсер "Україна має талант"

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко працюватиме в Росії над виробництвом фільмів. У цьому їй допомагатиме колишній продюсер талант-шоу "Україна має талант".

У реєстрі юридичних осіб Росії восени 2023 зареєстрували нову компанію "Вервица Фильм", засновницею якої є Оксана Марченко. Очолив її Олексій Басманов.

До слова "Паломниця" Марченко несподівано повернулася в соцмережі в новому образі: рідкісне фото зрадниці

Оксана Марченко заснувала бізнес в Росії

99,99% компанії належить російському АО (акціонерне товариство) "Ренессанс", бенефіціарною власницею якого є Оксана Марченко. Це вказував Віктор Медведчук у своїй декларації. Ця компанія також вказується як засновниця інших структур одіозної пари в Росії.

Інша частка розміром 0,01% належить Басманову Олексію Сергійовичу. Це колишній лінійний продюсер талант-шоу "Україна має талант". Він народився в Росії, але працював разом з Марченко в межах проєкту.

Колишні колеги Олексія Басманова розповіли журналістам, що він допомагав Марченко з циклом фільмів "Паломниця".

Що чути від Оксани Марченко зараз

Після тривалої відсутності в соціальних мережах Оксана Марченко вийшла на зв'язок у своєму телеграм-каналі.

Наприкінці лютого вона змінила імідж та замість хустки на голові показалася з новою зачіскою. Марченко змінила головне фото каналу на свіже.

Телеведуча-зрадниця натомість дуже активна у своєму ютубі, де продовжує випускати фільми "Паломниця". Марченко відвідує російські церкви і розповідає "невигадані історії". У серії вона вставляє спілкування з зірками-путіністами.