Російська ракета вщент зруйнувала будівлю, де проходили знімання нового українського серіалу

В Україні відбуваються знімання нового серіалу "Батьківський комітет". Півтора тижня тому однією з місць для зйомок стала Академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука у Києві.

Однак 25 березня окупанти обстріляли столицю України. Зокрема, вони пошкодили частину приміщення Академії мистецтва. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Російські окупанти поцілили в будівлю, де відбувались зйомки: подробиці

Нещодавно телеканал "1+1 Україна" розпочав роботу над драматичним серіалом "Батьківський комітет". Однією з локацій, де півтора тижня тому відбувалися зйомки, стала Академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука у Києві, яку 25 березня зруйнували російські ракети.

Акторська група працювала там повним складом. Тому зізнаються, те що вони вчасно закінчили роботу на цій локації – справжнє щастя. Як відомо, ніхто не постраждав і це найголовніше.

Це – яскрава і страшна ілюстрація того, в яких умовах і ризиках нині працює виробництво контенту. Група, ви – герої! І всі, хто зараз, перебуваючи в Україні, щодня приймає виробничі рішення і виходить на зйомки – герої. Цього разу ми виграли в лотерею. А як наступного?

– написала Тетяна Шуліка.

Серіал "Батьківський комітет": про що буде стрічка

За сюжетом серіалу події розгортаються в маленькому містечку, яке захопили російські війська. Військові швидко продовжили свій шлях, тож місто відчуло лише легкі наслідки обстрілів. Атмосфера у місті дуже напружена; багато місцевих жителів знищили або вивезли ще в перші місяці війни, хоча деяким вдалося евакуюватися на контрольовані території України.

Цей проєкт – про волю в наших головах, єдність у складні часи. Про те, що наші люди на окупованих територіях – НАШІ. І вони прямо зараз ведуть дуже складну боротьбу. Це проєкт про найдорожче – про дітей, яких досі крадуть росіяни,

– написала Тетяна Шуліка.

Під прикриттям "батьківського комітету" завідувачка дитсадка разом з групою батьків, ризикуючи своїм життям і свободою, стають на захист дітей, яких депортують до Росії з їхнього окупованого містечка.