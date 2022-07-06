"Слава молодим": Марічка Падалко показала пристрасний поцілунок Сенцова з дружиною

Олег Сенцов, режисер "Носорога" і боєць ЗСУ, 5 липня одружився у Києві. Марічка Падалко в інстаграмі показала, як молодим співали "Гірко".

Дружиною Олега стала Вероніка Вельч – кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації Ridgley Walsh (США). На відео наречені стоять у ресторані, спершу співають разом з гостями, а потім довго цілуються.

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Марічка Падалко показала пристрасний поцілунок Сенцова з дружиною

Вероніка була у гарній вишиванці, а Олег Сенцов у військовій формі.

Олег Сенцов, режисер і боєць ЗСУ, сьогодні одружився в Києві. З цією світською новиною ще конкурує поширене повідомлення Святославом Вакарчуком про те, що в червні у нього народилася друга дитина – дочка Соломія. Привітання молодятам, батькам і всім, у кого серед війни трапляються важливі події у житті,

– написала Падалко.

Поцілунок Сенцова і Вельч: дивіться відео

Після одруження, Сенцов повернувся на поле бою. Прикро, що його побратим Сергій Філімонов у день весілля режисера, отримав поранення. Тішить той факт, що його стан стабільний, хоч лікарям довелося витягати 8 осколків.

Олег Сенцов зараз воює на Донеччині. Він впевнений, що ми переможемо. Разом із дружиною вони роблять все для того, аби ця перемога відбулася швидше.