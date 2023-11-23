Ми в оточенні, – Олег Сенцов показав відео окопних боїв поблизу Авдіївки

Український режисер і військовослужбовець Олег Сенцов оприлюднив відео окопних боїв, що відбулися поблизу Авдіївки. Кадри, ймовірно, були зняті за допомогою камер GoPro, які були прикріплені до бійців.

У відео відображені важкі та тривалі бої, поранені воїни, готовність бійця пожертвувати собою, щоб не затримувати врятованих товаришів, а також їхній відхід разом із пораненим, якого вони змогли врятувати.

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Бій українських захисників у відео

Відеозапис триває близько 30 хвилин. Рятуючись в окопах, українські захисники б'ються з російськими загарбниками, що намагаються атакувати їхні позиції.

Можна виразно почути, що військові повідомляють про тиск російських сил з усіх напрямків, і вони вже зовсім близько, зокрема, з одного боку – на відстані всього лиш 15 метрів. Українських захисників обстрілюють гранатометом, кидають гранати та відкривають вогонь з танків.

Дехто з військових отримав сильні поранення

Всі обговорення в окопах, зокрема, розмови по рації, відбуваються на фоні постійних пострілів, які не припиняються навіть на декілька секунд.



Бій під Авдіївкою / Скриншот з відео

Тут поранений. Треба місце, щоб я його оглянула. У нього ноги в крові… Танчик, лягай, лягай! Ми в оточенні, по нас ї**шать танками,

− вигукує військова, надаючи допомогу пораненому.

Група вирішує відступати двома "коробками": перші шестеро вийдуть з пораненим, а решта семеро прикриватимуть відхід, а потім відійдуть самі. На відеозаписі говорять, що треба рухатися до місця, де проводилася посадка, це близько 50 метрів звідти, але попереджають, що російські сили будуть стріляти з усіх напрямків.

Поранений військовий готовий був пожертвувати собою

Поранений, якому важко було йти, просив побратимів залишити його, щоб хлопцям було легше вибратись звідти.

Ні, мужики, ви без мене підете, я залишаюсь, бо це несерйозно. Я не вийду, Макс,

– казав військовий.

Але Олег Сенцов навідріз відмовився залишати побратима на полі бою.

Ми тебе понесемо… Ми тебе винесемо… Кулемет кидаємо, автомат я цей заберу… ти тягнеш Алькаїду (пораненого − 24 Канал) двома руками. Тримай, як би він не кричав. Тягнеш його за руки, не кидаєш,

– говорив Сенцов.



Пораненого винесли з поля бою / Скриншот з відео

Відеозапис завершується тим, що бійці виносять пораненого, покидають поле бою, сідають в бронетехніку і виїжджають. Передають пораненого медикам, які вже чекають їх там.