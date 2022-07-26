"Повернемося переможцями": Сенцов показав журнал про Крим, який знайшов у зруйнованому Донбасі

Олег Сенцов захищає Україну в лавах ЗСУ і щоденно бореться за нашу свободу. Зараз він на Донеччині й ділиться зі своїми підписниками теплими світлинами, на одній із них – журнал про Крим.

Олег Сенцов ніколи не був байдужим до подій, які відбуваються в Україні. Коли росія захопила Крим, він повернувся на півострів, де брав участь в українських акціях протесту. За діяльність у Криму російський суд засудив Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі.

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"Мрію туди повернутися": Олег Сенцов показав журнал про Крим на Донеччині

Знахідка Олега Сенцова викликала тугу за рідною землею. Режисер впевнений, що ми туди обов’язково повернемося, ще й переможцями.

В одній зі зруйнованих хат, яких зараз вдосталь на Донбасі, знайшов старий, довоєнний журнал про Крим,

– повідомив Сенцов. Журнал є рекламно-інформаційним. Як повідомив захисник, там прості статейки, яскраві фотки та щасливі люди на них. "Життя, якого мене та ще багато кого лишили кляті окупанти у 2014 році", – доповнив Сенцов. Режисер наголосив, що мріє повернутися у Крим, звільнений від російської окупації: "Я мрію туди повернутися. Ми обов’язково туди повернемося. Переможцями".



Олег Сенцов показав журнал про Крим / Фото з фейсбуку режисера

Перемога України – це звільнення Криму

Нещодавно у коментарі 24 каналу, Олег Сенцов розповів, що за 4 місяці війни дуже змінився. "Я вже не якийсь новачок у цій справі, а солдат, у якого є певний досвід", – сказав він.

Також Сенцов зазначив, що це буде довга боротьба. Можливо, вона навіть не закінчиться до кінця цього року. За його словами, війна важка, ми втрачаємо багато, але зараз це історично-кровний момент, і такі сьогоднішні випробування відчуває не кожне покоління.

Сенцов додав, що Перемога України – це звільнення Криму. Режисер має знайомих в окупованому Криму, які не змогли виїхати після анексії. І, за його словами, вони досі чекають на звільнення, навіть після 8 років окупації.

Вони розуміють, що їх захопили. Але вони чекають на нас. І Крим чекає на звільнення. Ми обов’язково туди повернемося. Для мене особисто це головна мрія і ціль. І от тоді вже для мене буде перемога України,

– відповів він.

Нагадаємо, спочатку Сенцов вступив до лав Тероборони. Його підрозділ разом із 72 окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців стояв під Мощуном і Горенкою на півночі Київщини. Після закінчення боїв за столицю режисер приєднався до одного із загонів спецпризначення, який зараз воює на Сході України.

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