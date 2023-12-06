Звідки росте корінь зла, – Олег Сенцов пояснив, що хотів донести до людей фільмом "Носоріг"

Режисер і військовослужбовець Збройних Сил України Олег Сенцов розповів про основні ідеї, які вклав у свій фільм "Носоріг". А також зізнався, яку кінокартину мріє зняти після перемоги України.

Олег Сенцов також пояснив, чому ставиться критично до своїх фільмів та на який проєкт отримав грант від Netflix.

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Олег Сенцов про сенси у фільмі "Носоріг"

За висловами режисера, кримінальна драма "Носоріг" є вдосталь простою. Це один з ранніх сценаріїв Сенцова, який він створив понад 10 років тому. Режисер зізнався, що, можливо, якби він працював над цим фільмом зараз, стрічка могла б вийти якіснішою.

Я ставлюсь достатньо критично до того, що я роблю, і тому там багато чого вийшло не так добре, як хотілось би. Сподіваюсь, що мої кращі фільми ще попереду,

– сказав Сенцов.

Утім, фільм "Носоріг" має досить глибокі сенси в собі, які режисер хотів донести до глядача, зокрема, звідки взялась корупція в Україні й що привело нашу державу до Майдану та Януковича.

Я хотів показати, звідки росте певний корінь зла, який потім привів до Майдану, до Януковича, до корупції, прояви якої ми досі маємо. Ми живемо не по законах, а по "понятіям". Але це не завжди всіма зчитується, можливо, на це потрібно було робити більший акцент,

– пояснив Сенцов.

"Носоріг": дивіться онлайн трейлер фільму

Сенцов зніматиме фільм про захисників Азовсталі

Олег Сенцов заявив, що одним із проєктів, який він, можливо, реалізує після завершення війни та перемоги України, буде фільм про захисників Азовсталі.

Я хочу зняти фільм про захисників Азовсталі. Ми це озвучували, навіть отримали від Netflix невеликий грант, декілька тисяч євро на розробку сценарію. Сценарій вже є, але ще достатньо сирий. Потім, коли закінчиться війна нашою перемогою, коли я відпрацюю інші проєкти, я його зніму,

– поділився Сенцов.