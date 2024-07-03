Олег Сенцов про створення фільму "Реал" на полі бою: "Це правдива війна, от вона така"

Український режисер Олег Сенцов створив фільм "Реал" безпосередньо на полі бою. Військовий зізнався, що кадри були випадково відзняті під час справжнього бою, і вони можуть багато розповісти про нинішню війну.

Тепер Сенцов відверто поділився, як саме створювалась стрічка. Режисер каже, це сталося торік, під час контрнаступу.

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Олег Сенцов про створення фільму "Реал"

Режисер каже, що це була одна зі спроб прорватися на два кілометри, щоб захопити позицію під назвою "Реал".

Це був дуже важкий бій. Наша бригада зазнала великих втрат. Переважно з моєї роти, і з іншої роти хлопці загинули. Багато було поранених, психологічно дуже важко було,

– пригадує Олег.

Сенцов розповідає, що камера GoPro ввімкнулася випадково на місці подій і зняла ці півтори години відео. У фільмі немає самого бою, оскільки хлопці перебували в траншеї й вели перемовини з піхотою на позиції "Реал". Олег був єдиним командиром, у якого був прямий зв'язок.

"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму

Таким чином, він провів майже 12 годин на радіозв'язку, намагаючись координувати дії й допомагати піхоті, підтримувати зв'язок з артилерією, штабом та аеророзвідкою. Частина цієї роботи потрапила на відео, і військові вирішили це показати.

Хотілося, по-перше, в пам'ять про людей, які там загинули, наші друзі, і взагалі показати обличчя цієї війни, яке не завжди буває геройським, не завжди буває таким правильним, організованим, але це правдива війна, от вона така,

– каже режисер.

Олег Сенцов зазначає, що фільму, можливо, комусь буде нудно дивитися. Особливо це стосується глядачів за кордоном, оскільки їм доведеться читати багато субтитрів. Проте, переглянувши все, стає зрозуміло, що сталося, і глядач поступово занурюється в події.

Крім того, режисер вважає, що цей матеріал важливий, оскільки він може привернути увагу до цієї війни знову і нагадати, що важка боротьба триває.