Олег Сенцов відповів, чи можна змусити людину воювати: "ТЦК показали свою неефективність"

Олег Сенцов відверто відповів, що думає про мобілізацію та про чоловіків, які не хочуть воювати. Український режисер та військовослужбовець ЗСУ висловив переконання, що нікого не можна змусити воювати насильно.

Він вважає, що для участі в бойових діях потрібна мотивація та усвідомлене бажання захищати свою країну. Без цього людина не буде ефективним воїном і не зможе повноцінно виконувати свої обов’язки на фронті.

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Олег Сенцов відповів, чи можна змусити людину воювати

На думку колишнього політв'язня Кремля і нинішнього командира штурмової роти, Олега Сенцова, людину не можна змусити воювати проти її волі. Він переконаний, що для ефективної мобілізації необхідно створити прозорі, чіткі та однакові "правила гри" для всіх громадян.

Сенцов вірить, що за таких умов навіть українці, які виїхали за кордон, будуть мотивовані повернутися і служити у війську. Це забезпечить справедливість та підвищить готовність громадян захищати свою країну.

Людину не можна заставити воювати. Його можна впіймати на вулиці, запхати в бус, забрати документи та телефони, доставити в навчальний центр, тримати там ледь не під охороною, привезти в бригаду, а він скаже: "Я не хочу воювати". Навіщо такий боєць потрібний? Треба мотивувати людей, надавати їм можливості. Щоб люди бачили, що це справедливо,

– зазначив він.

Боєць Олег Сенцов підкреслив, що українська армія в деяких аспектах є сучасною, але в інших залишається застарілою. Зокрема, досі всі документи потребують паперового вигляду.

"Тому добре, що зараз існує ініціатива Міністерства оборони щодо впровадження електронного обліку. ТЦК показали свою неефективність, оскільки навіть не могли оновити дані. Завдяки системі Резерв+, сотні тисяч людей оновили свої дані за місяць. Це показало, що електронна система працює набагато краще," – пояснив режисер.

На думку Сенцова, рекрутинг в армію має бути прямим, тобто бригади повинні мати можливість самостійно рекламувати свої потреби й залучати новобранців. Як приклад він навів Третю штурмову бригаду та інші підрозділи, які активно використовують таку методику.