"Він мені не сподобався": Олег Сенцов розкритикував "Дюну" Дені Вільньова

Український режисер і сценарист Олег Сенцов прокоментував фантастичний фільм "Дюна" після перегляду. Він наголосив, що це дуже "якісний продукт, красивий та монументальний, але при цьому дуже повільний та поверхневий". Що це сказав Олег Сенцов – читайте на Kino 24.

Олег Сенцов зазначив, що є прихильником "Дюни", йому подобалися всі попередні роботи Вільньова, тому він чекав на новий фільм, як і всі шанувальники всесвіту.

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Текст повідомлення Олега Сенцова у фейсбуці:

"Я старий прихильник Дюни. Книги, попередньої екранізації Лінча, ігор цього всесвіту. Мені дуже подобались попередні роботи Вільньова, і тому я чекав на цей фільм як багато хто, і він вже наперед мені подобався. У Венеції, де відбулась світова прем’єра Дюни був такий ажіотаж, що потратипи на сеанс виявилось нереальним. Я подивився цей фільм тільки два дня тому та з прикрістю маю визнати, що він мені не сподобався. Я розумію, що зі своєю думкою опинюсь в меншості, але ані два дня рефлексій, ні рецензії критиків не змусили мене змінити своє ставлення.

Ні, це не поганий фільм, це дуже якісний продукт, красивий та монументальний, але при цьому дуже повільний та поверхневий. Після Белла Тарра чи Апічатпонга Вірасетакула мене важко вразити повільним ритмом, але від цього матеріалу очікуєш більшої щільності та глибини. Ні, я розумію, що Дені Вільньов здійснив виробничий подвиг (великий бюджет – це і можливості, і тиск продюсеров), та що у порівнянні з безкінечним коміксним лушпинням від Марвела, його Дюна виглядає високоякісним авторським кіно. Але якщо порівнювати його з культовими фантастичними сагами, встати в один ряд з якими було амбіцією режисера, то тут порівняння буде зовсім не на його користь.

Зависокі очікування завжди трохи марнують сприйняття, але на мою думку тут проблема не тільки в цьому: Дюна занадто складна та потужна книга, приборкати яку так само важко, як підкорити могутнього Шаі-Хулуда".

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Нагадаємо, 10 вересня на Венеційському кінофестивалі відбулася світова прем'єра фільму "Носоріг".

Що відомо про фільм "Носоріг" Олега Сенцова

Це стрічка україно-польського та німецького виробництва. У центрі сюжету – лихі 1990-ті. Водночас головний герой – ексбандит на прізвизько Носоріг, який "крутиться" у кримінальному світі та стає на кривавий шлях, що веде його не туди, куди він хотів. Він пригадує своє життя і розуміє, що всі події в нього були не випадковими. Фільм зображає Україну, коли відбувся перехід від СРСР до демократичної незалежної держави.

Олег Сенцов планував знімати фільм, що ґрунтується на його однойменній п’єсі, ще у 2013 році. Однак, через незаконне ув'язнення у Росії стрічку почали фільмувати аж через 7 років – у 2020 році.

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