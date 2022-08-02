Активна фаза битви за Донбас добігає кінця, а Херсон скоро звільнять, – Олег Сенцов

Олег Сенцов, який вже 214-й день війни боронить наші землі від ворога, розповів про те, як триває війна на Сході та Півдні. За його словами, росіяни на Донбасі значно знизили активність.

Зараз Олег Сенцов знаходиться на Донеччині. Він впевнений у нашій перемозі над росією. За його словами, кожен робить все для того, аби наблизити її якнайскоріше.

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Олег Сенцов розповів про звільнення Херсону та битву за Донбас

Битва за Донбас добігає кінця, принаймні її активна фаза. Ворог зосередив свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизив активність,

– повідомив режисер.

Сенцов продовжив: "Рашисти перекидають свої основні сили на Південь, щоб захистити окупований Херсон та спробувати організувати там контрнаступ, щоб зупинити просування ЗСУ. Я сподіваюсь, що Бахмут ми відстоїмо, а Херсон звільнимо найближчими тижнями".

"Так, ми виснажені, – повідомив режисер. – Так, у нас теж багато втрат та поранених. Так, техніки мало, а снарядів радянських калібрів майже не залишилось. Натівські системи кращі, але їх теж ще недостатньо. Але жоден боєць не сумнівається, що ми переможемо. Кожен готовий робити все, щоб ця перемога настала якомога скоріше. Ми вже не програли й ми обов’язково переможемо. Слава Україні!".

Нагадаємо, Сенцов раніше наголошував, що перемога України – це звільнення Криму. Режисер має знайомих в окупованому Криму, які не змогли виїхати після анексії. І, за його словами, вони досі чекають на звільнення, навіть після 8 років окупації.

Вони розуміють, що їх захопили. Але вони чекають на нас. І Крим чекає на звільнення. Ми обов’язково туди повернемося. Для мене особисто це головна мрія і ціль. І от тоді вже для мене буде перемога України,

– розповів він у коментарі 24 каналу.

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