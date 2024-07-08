Сенцов відверто відповів, чому пішов на фронт: "Потім такої можливості вже не буде"

Олег Сенцов бере участь у бойових діях з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Колишній політв'язень Кремля поділився причинами, чому, не вагаючись, вирішив стати на захист своєї країни.

За словами режисера, він хотів помститися росіянам за роки полону. Лише у вересні 2019 року Україна повернула за обміном Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

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Олег Сенцов відповів, чому пішов на фронт

Відомий кінорежисер Олег Сенцов відверто зізнався, що прийняв рішення піти на фронт через особисту мотивацію. Сенцов пояснив, що головною причиною його вступу до лав захисників України було бажання помститися росіянам за ті роки, які він змушений був провести в полоні.

Помститися бажання є. І в тому числі це була одна з причин, чому я пішов в армію. Тому що це єдина можливість зараз легально вбивати ворогів. Потім такої можливості вже не буде,

– сказав він.



Олег Сенцов / Фото з фейсбуку режисера

Олег Сенцов поділився своїм досвідом перебування на фронті, зокрема, розповів про ситуації, коли він мав можливість убити російських солдатів. Однак прийняв рішення взяти загарбників у полон.

Режисер запевняє, що за два роки служби у штурмовій піхоті йому жодного разу не довелося особисто вбивати ворогів настільки, щоб це було однозначно зрозуміло. Хоча він брав участь у бойових операціях, ситуації не складалися так, щоб він міг із впевненістю сказати, що позбавив когось життя власноруч.