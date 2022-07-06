"Тільки вчора поїхав від нього, щоб одружитися": Олег Сенцов підтримав побратима Філімонова
Джерело:фейсбук Олега Сенцова
На фронті отримав поранення Сергій Філімонов – лідер неформального об’єднання "Гонор" та головний герой у кримінальній драмі "Носоріг". Олег Сенцов підтримав товариша.
На щастя, його життю нічого не загрожує, стан неважкий. Про це сам Філімонов повідомив у телеграмі.
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Олег Сенцов відреагував на поранення колеги й побратима Сергія Філімонова
Олег Сенцов, режисер фільму "Носоріг", в якому Філімонов зіграв головну роль, написав у фейсбуці: "Тільки вчора поїхав від нього, щоб одружитися, а сьогодні Сергія Філімонова було поранено".
Град, багато осколків, але стан не важкий. Одужання, друже, скоро побачимось!,
– поділився він.
Сергій Філімонов побачив допис Сенцова й у коментарях відписав: "Без мене всі вєртушки позбиваєш".
Раніше Олег Сенцов публікував спільне фото з товаришем, яке підписав "Носороги на війні".
Сергій Філімонов з Олегом Сенцовим / Фото з фейсбуку режисера
Філімонов отримав поранення: що відомо
- Сергій Філімонов – лідер неформального об’єднання "Гонор", колишній керівник київського осередку Нацкорпусу. 5 липня він повідомив про те, що отримав осколкове поранення. За його словами, весь підрозділ, який воює поблизу Лисичанська, накрило "Градом". "Мене поранило. Дістали вже 8 осколків. Евакуюють в Дніпро. Загалом все добре. Скоро буду в строю!", – написав він.
- Його підтримали чимало побратимів, серед яких Олег Сенцов та Масі Найєм, який побажав йому швидкого одужання.
- Філімонов також подякував усім за підтримку і поділився, що все буде добре. "Лікарі кажуть про якийсь місяць відновлення, а я планую максимум через 2 тижні бути вже в строю. Всіх обіймаю", – написав він.