"Тільки вчора поїхав від нього, щоб одружитися": Олег Сенцов підтримав побратима Філімонова

На фронті отримав поранення Сергій Філімонов – лідер неформального об’єднання "Гонор" та головний герой у кримінальній драмі "Носоріг". Олег Сенцов підтримав товариша.

На щастя, його життю нічого не загрожує, стан неважкий. Про це сам Філімонов повідомив у телеграмі.

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Олег Сенцов відреагував на поранення колеги й побратима Сергія Філімонова

Олег Сенцов, режисер фільму "Носоріг", в якому Філімонов зіграв головну роль, написав у фейсбуці: "Тільки вчора поїхав від нього, щоб одружитися, а сьогодні Сергія Філімонова було поранено".

Град, багато осколків, але стан не важкий. Одужання, друже, скоро побачимось!,

– поділився він.

Сергій Філімонов побачив допис Сенцова й у коментарях відписав: "Без мене всі вєртушки позбиваєш".

Раніше Олег Сенцов публікував спільне фото з товаришем, яке підписав "Носороги на війні".



Сергій Філімонов з Олегом Сенцовим / Фото з фейсбуку режисера

Філімонов отримав поранення: що відомо