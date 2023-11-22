Крижанівському на момент смерті було всього 66. Але шанувальники можуть побачити актора у більш аніж 60 ролях у фільмах та серіалах.

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Серіали, у яких зіграв Олександр Крижанівський

"Нюхач-2"

Нюхач володіє надзвичайно чутливим нюхом, завдяки чому для нього не існує таємниць і злочинів, які б неможливо було розкрити. Він може розповісти все і навіть більше про будь-яку людину: що вона їла, з ким спала, чи є у неї алібі. Унікальна здатність Нюхача є його даром і прокляттям одночасно. З одного боку, він розкриває найдрібніші й заплутані злочини. З іншого боку, Нюхач абсолютно беззахисний перед навколишнім світом, наповненим найрізноманітнішими запахами. Олександр Крижанівський зіграв роль генерала спецслужб.

"Нюхач-2": дивіться онлайн серіал

"Анна Герман. Таємниця білого янгола"

Це історія про співачку, яка, перебуваючи на вершині своєї слави, потрапила в автокатастрофу й опинилася прикованою до лікарняного ліжка. Протягом 12 днів Анна Герман не приходила до тями. Протягом цих днів їй довелося знову пережити трагічні події свого дитинства: арешт батька, поневіряння, смерть маленького брата, війну і втечу до Польщі в надії сховатися від переслідувачів з НКВС. Перше кохання і перший успіх також були частиною її життя. Ніхто з лікарів не вірив в те, що вона виживе, і навіть якщо це трапиться, їй прогнозували повну нерухомість до кінця життя. Однак, після 12 днів коми, небо подарувало їй можливість почати життя спочатку.

"Анна Герман. Таємниця білого янгола": дивіться онлайн серіал

"Незламна"

Це розповідь про кохання, яке виживало під нескінченним вогнем ворога, про дружбу з Елеонорою Рузвельт, про виступ на конференції, яка суттєво вплинула на хід Другої світової війни, і про бажання жити, яке існувало поруч зі страхом втратити кохану людину. Чи зможе тендітна жінка впоратися з усіма цими випробуваннями? Це реальна історія Людмили Павличенко, легендарної жінки-снайпера. Її ім'я стало закликом для солдатів у бою, а вороги розгорнули на неї полювання. На полі битви вона стикалася зі смертю і стражданням, але найважливішим випробуванням для неї стало кохання, яке війна могла забрати в неї. Крижанівський у серіалі зіграв роль секретаря Елеонори Рузвельт.

"Незламна": дивіться онлайн серіал

"Рідна кров"

Вероніка завагітніла у 17 років і під тиском матері залишила свого сина в пологовому будинку. Складні обставини цього досвіду залишили невиправні сліди, і тепер Вероніка не може завагітніти знову. Зізнання про помилки юності та покинуту дитину руйнують її шлюб. Спроби Вероніки відновити зв'язок із сином йдуть добре, доки хлопчик випадково не дізнається, що Вероніка – його рідна мати. Чи буде він готовий пробачити їй помилки молодості?

"Рідна кров": дивіться онлайн серіал

Олександр Крижанівський помер на 67 році життя

Причина смерті актора – невідома. У нього залишилися дружина Тамара Олександрівна та син Володимир. Його театральна спільнота опублікувала пост в інстаграмі.