Крыжановскому на момент смерти было всего 66. Но поклонники могут увидеть актера в более 60 ролях в фильмах и сериалах.

Смотрите также О фильме "Мы были рекрутами", документалистике и художественном кино: интервью с Любомиром Левицким

Сериалы, в которых сыграл Александр Крыжановский

"Нюхач-2"

Нюхач обладает чрезвычайно чувствительным обонянием, благодаря чему для него не существует тайн и преступлений, которые невозможно было бы раскрыть. Он может рассказать все и даже больше о любом человеке: что он ел, с кем спал, есть ли у него алиби. Уникальная способность Нюхача является его даром и проклятием одновременно. С одной стороны, он раскрывает мельчайшие и запутанные преступления. С другой стороны, Нюхач абсолютно беззащитен перед окружающим миром, наполненным самыми разными запахами. Александр Крыжановский сыграл роль генерала спецслужб.

"Нюхач-2": смотрите онлайн сериал

"Анна Герман. Тайна белого ангела"

Это история о певице, которая, находясь на вершине своей славы, попала в автокатастрофу и оказалась прикована к больничной койке. В течение 12 дней Анна Герман не приходила в сознание. В течение этих дней ей пришлось снова пережить трагические события своего детства: арест отца, скитания, смерть маленького брата, войну и бегство в Польшу в надежде скрыться от преследователей из НКВД. Первая любовь и первый успех тоже были частью ее жизни. Никто из врачей не верил в то, что она выживет и даже если это случится, ей прогнозировали полную недвижимость до конца жизни. Однако, после 12 дней запятые, небо подарило ей возможность начать жизнь сначала.

"Анна Герман. Тайна белого ангела": смотрите онлайн сериал

"Несокрушимо"

Это рассказ о любви, которая выживала под бесконечным огнем врага, о дружбе с Элеонорой Рузвельт, о выступлении на конференции, существенно повлиявшей на ход Второй мировой войны, и о желании жить, которое существовало рядом со страхом потерять любимого человека. Сможет ли хрупкая женщина справиться со всеми этими испытаниями? Это реальная история Людмилы Павличенко, легендарной женщины-снайпера. Ее имя стало призывом для солдат в бою, а враги развернули на нее охоту. На поле битвы она сталкивалась со смертью и страданием, но важнейшим испытанием для нее стала любовь, которую война могла отнять у нее. Крыжановский в сериале сыграл роль секретаря Элеоноры Рузвельта.

"Несокрушимая": смотрите онлайн сериал

"Родная кровь"

Вероника забеременела в 17 лет и под давлением матери оставила своего сына в роддоме. Сложные обстоятельства этого опыта оставили непоправимые следы, и теперь Вероника не может забеременеть снова. Признание об ошибках юности и брошенного ребенка разрушают брак. Попытки Вероники возобновить связь с сыном идут хорошо, пока мальчик не узнает, что Вероника – его родная мать. Будет ли он готов простить ошибки молодости матери?

"Родная кровь": смотрите онлайн сериал

Александр Крыжановский скончался на 67 году жизни

Причина смерти актера – неизвестна. После смерти Крыжановского остались его жена Тамара и сын Владимир. Его театральное сообщество опубликовало пост в инстаграм.