Театр осиротів: помер актор і режисер Олександр Крижанівський
Джерело:Theatre Pechersk
Відійшов із життя актор і театральний режисер Олександр Крижанівський. Заслуженому артисту України на момент його смерті було 66 років.
Інформацію про смерть актора поширили через сторінку театру на Печерську в інстаграмі, де він обіймав посаду художнього керівника.
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Олександр Крижанівський помер
Причина смерті актора та режисера – невідома. Після смерті Крижанівського залишилися його дружина Тамара Олександрівна та син Володимир.
Сьогодні ми осиротіли… Наш Олександр Володимирович помер. Щодо прощання повідомимо трохи згодом,
– написали на сторінці театру на Печерську.
Олександр Крижанівський був корінним киянином
- Він народився 13 жовтня 1957 року.
- Навчався в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого на акторському факультеті.
- Згодом викладам у тому ж інституті.
- Дружина Олександра Тамара Плашенко є акторкою театру на Подолі.
- Він був актором Молодого театру і театру на Подолі. З 1999 року був режисером і художнім керівником театру на Печерську.
- Зрежисував шалену кількість вистав.
- Зіграв понад 60 ролей у фільмах і серіалах.
Стрічки, у яких його можна побачити: "Повернення Мухтара", "Анна Герман. Таємниця білого янгола", "Швабра", "Спадкоємиця по неволі" тощо.