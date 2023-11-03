На фронті заради сина: де зараз актор Олександр Печериця, який пішов у ЗСУ

Олександр Печериця – український актор, який до 24 лютого брав участь у виставах та знімався в українських фільмах. У перші дні повномасштабного вторгнення Печериця став на захист Батьківщини, а сьогодні, навіть, попри обставини жартує, що він перебуває "на нулі", маючи квитки на війну у перший ряд.

Олександр Печериця зараз виконує службу як піхотинець у 128-му батальйоні, який діє на Харківщині. Актор пояснює свою участь на фронті тим, що він хоче, аби його сину не довелося в майбутньому відстоювати Україну.

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Олександр Печериця пішов до військкомату на 3 день великої війни

На 3 день повномасштабного вторгнення, Олександр, вирішивши замінити театральні костюми на військову форму, пішов до військкомату.

Декілька хлопців мене впізнали. Кажуть: "Ви, напевно, артист". Кажу: "Так, а що ви?". Відповіли, що теж у черзі. Кажу: "Так давайте я з вами буду". Ми й досі в одному відділенні з цими хлопцями,

– згадує Печериця.

Сьогодні ж Олександр Печериця з позивним Артист уже на фронті, а не на знімальному майданчику. Та навіть за таких обставин, актор не втрачає почуття гумору та підбадьорює своїх підписників в інстаграм.

Я в костюмі та з реквізитом! З міжнародним днем театру, друзі А після перемоги повних залів і успішних прем'єр! Люблю вас,

– підписав своє фото в інстаграм актор

На фронті із побратимами Печериця відзначив свій день народження. Олександрові виповнилося 40 років.

Рівно о 12 нас підняли по бойовій тривозі. У нас почалися певні дії, до нас намагалися пройти нехороші люди. І в принципі було гучно. Салют був такий, як треба. Так що мій підрозділ влаштував мені салют,

– говорить Печериця.

Замість подарунків артист оголосив на день народження збір – батальйону не вистачало рацій і тепловізора.

Олександр зізнався, що найбільший біль для нього – це не мати можливість спостерігати, як його дворічний син зростає. На війну Печериця пішов саме заради дитини, бо не хоче, аби син потрапив в ситуацію, коли під’їздом або всіє родиною йому треба буде збирати гроші на бронежилет.

Я хочу, щоб мій син ніколи не думав про те, що йому треба йти кудись і воювати,

– ділиться Печериця.

Артиста інколи відпускають зіграти у виставах і після перемоги Олександр Печериця планує повернутись на сцену та знімальні майданчики, але сьогодні він виборює нашу свободу.

Олександр Печериця народився в Росії

Актор народився в Росії, у місті Ленінград. В ранньому дитинстві разом зі своїми батьками переїхав до Краматорська в Донецькій області. У 2004 році він успішно закінчив навчання в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З того часу розпочав свою творчу діяльність на сцені Національного драматичного театру імені І. Франка.

Найвідоміші фільми та серіали, у яких знімався актор

2016 – "Століття Якова" (Тиміш, чоловік Уляни);

2016 – "Центральна лікарня" (Олексій Лозовий, старший медбрат);

2017 – "Гіркі жнива" (Володя, український селянин);

2018 – "Виноград" (Олег Дронов, однокласник Артема);

2019-2022 – "Кріпосна" (Афанасій);

2020 – "Сага" (Микита Козак);

2023 – "Буча" (Рома).

Інтерв'ю Олександра Печериці: дивіться онлайн