Боротьба з онкологією: Олександр Попов поділився станом важкохворої мами

Український актор Олександр Попов, який знявся у серіалі "Шпиталь", де зіграв роль лікаря із закордону, дав відверте інтерв'ю. Актор зізнався, що сьогодні допомагає своїй мамі впоратись з онкологічним захворюванням.

Дізнайтесь в матеріалі, що сказав український актор про самопочуття важкохворої мами та як оцінює потребу в тому, щоб в країні прийняли медичний канабіс.

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Олександр Попов зізнався, що його мама хворіє

Він сказав, що вони дізнались про онкологію три місяці тому. Актор зізнався, що 2023 рік видався для нього дуже важким. Зараз його мама проходить хімієтерапію, утім, її стан залишається важким.

В мене закінчення 2023 року це: "Ну, давайте ще щось", "Які ще проблеми можуть впасти?",

– поділився Олександр.

Окрім того, Попов поділився, що неодноразово спілкувався з онкологами та професорами, чим можна допомогти його мамі, аби трохи полегшити біль, всі одноголосно відповідають: медичний канабіс.

Олександр зізнається, якби ще декілька місяців його запитали, як він ставиться до легалізації препарату в Україні, він сказав би, що не розбирається у цьому, але сьогодні життя змусило актора дізнатись про все, що стосується онкології.

Я занурився в цю проблему, я спілкувався з онкологами, які те саме кажуть, мовляв, "Ну, ви серйозно?". Мені професори кажуть, що це важливо, це треба приймати. Посттравматичний синдром, онкологія – це допомагає, це вирішує. Мені всі онкологи кажуть: "Якщо є знайомі, хай тобі привезуть баночку, це покращить життя сім'ї та всім",

– поділився актор.

Інтерв'ю Олександра Попова: дивіться онлайн відео

Олександр Попов також зізнався, що розуміє: усі хвороби та проблеми йдуть з нашої голови та психіки. Але для того, аби побороти онкологію потрібно не лише пройти курс хімієтерапії, а, в першу чергу, налаштувати себе та своє мислення на те, що ви хочете жити.

Мені лікар сказав: "10 відсотків – ми, 90 відсотків – ви, якщо ви реально хочете жити",

– розповів Попов.

Олександр Попов: що відомо про актора

Актора театру та кіно також знають, як ведучого програми "Сніданок. Вихідний". Олександр знявся у багатьох фільмах та серіалах. Одна із найновіших стрічок – "Шпиталь".

Згідно з сюжетом, в мальовничому містечку на кордоні з Польщею, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, було відкрито роботу шпиталю. Тут спільно працюють українські лікарі, добровольці та висококваліфіковані фахівці з різних країн, таких як Ізраїль, Польща та Америка.

Вони відмовилися від свого звичайного спокійного життя, щоб надавати допомогу та рятувати життя тим, хто постраждав внаслідок військових дій.

Олександр зіграв роль лікаря Джеремі. Серед акторського складу також: Лілія Цвелікова, Олександра Епштейн, Ілля Пономаренко, Костянтин Октябрський, Сергій Кіяшко, Ігор Рубашкін.

"Шпиталь": дивіться онлайн трейлер серіалу