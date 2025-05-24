Здобув премію BAFTA та зіграв у серіалі Netflix: де зараз Олександр Рудинський

Олександр Рудинський – один із найяскравіших представників нового покоління українських акторів, який здобув популярність завдяки ролі Нікіти Маслова в драматичному серіалі "Перші ластівки". Саме вона стала для артиста трампліном до подальших успішних проєктів у кіно та театрі.

Український актор наразі продовжує активно розвивати свою творчу кар'єру, поєднуючи роботу в театрі, знімання у фільмах та участь у міжнародних проєктах. Детальніше про це – читайте далі в матеріалі Кіно 24.

Дивіться також Не мав грошей на те, щоб жити: як зараз виглядає зірка "Прикордонників" Євген Ламах

Де зараз Олександр Рудинський

Станом на травень 2025 року він працює в Києві, а саме в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Там артист бере участь у багатьох виставах, серед яких "Калігула", "Макбет", "Марія Стюарт" і "Лимерівна". Особливе визнання актору принесла роль Калігули у постановці Івана Уривського, за яку Олександр здобув премію "Найкращий молодий актор" на престижному Міжнародному театральному фестивалі MESS у Сараєві.

Не менш динамічно розвивається і кінокар'єра Рудинського. У 2024 – 2025 роках він знявся в низці резонансних проєктів. Серед них – роль бандита в серіалі Netflix "Декамерон", а також участь в американському шпигунському трилері "Агентство", спродюсованому Джорджем Клуні, де Олександр втілив образ військового.

А короткометражний фільм "Камінь, ножиці, папір", де актор зіграв одну з ключових ролей, переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" на премії BAFTA 2025 року. Що цікаво, одним з останніх проєктів з участю Рудинського є польсько-український фільм "Дві сестри", який вийшов на екрани цьогорічного квітня.

"Дві сестри": дивіться трейлер фільму онлайн

Попри насичений графік, Олександр не забуває і мріяти. В одному з інтерв'ю він зізнався, що хоче здобути премію Оскар і зі сцени виголосити: "Слава Україні!". Крім цього, актор бажає повернутися до рідного Миколаєва, який не мав змоги відвідати з початку повномасштабного вторгнення.

Рудинський знаходить час і для своєї родини. Він щасливо одружений із колегою Марією Рудинською-Заниборщ. Зірки разом виховують маленького сина та грають на одній сцені у театрі Франка.

Олександр Рудинський продовжує бути яскравим прикладом сучасного митця, який успішно представляє українську культуру як всередині рідної країни, так і на міжнародній сцені.