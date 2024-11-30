Український актор Олександр Рудинський знявся в серіалі, продюсером якого став Джордж Клуні

Український актор Олександр Рудинський знявся в американському серіалі "Агентство", продюсером якого став Джордж Клуні. Головну роль виконує Майкл Фассбендер, серед акторського складу ще є Річард Гір і Джеффрі Райт.

Рудинський розповів, що про кастинг у серіал дізнався від своєї агентки. Спершу було кілька турів самопроб, а потім онлайн-зустріч з режисером, передає 24 Канал з посилання на інтерв'ю актора для Harpers Bazaar.

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Олександр Рудинський зізнався, що був дуже щасливий, коли отримав роль, але хвилювався. Актор був у захваті від такої можливості. У серіалі "Агентство" чоловік грає українського військового Сашу Бутенка. Його герой виконує завдання під прикриттям на окупованій та підконтрольній території України.

Підготовка до ролі включала тиждень інтенсивних репетицій у Лондоні. Ми працювали з інструкторами, серед яких були колишні військові – вони виступали нашими консультантами. Окрім того, у мене є друзі серед військових, а також я, як і багато українців, цікавлюся їхньою роботою, переглядаючи інтерв’ю,

– поділився Олександр Рудинський.

Актор каже, що деякі сцени не були прописані у сценарії, їх він додавав разом з режисером. Олександр зазначив, що зйомки проходили в Англії та Естонії та додав, що з продюсером Джорджем Клуні йому не вдалося побачитися.

Рудинський також відповів, чи бачився з Річардом Гіром та Майклом Фассбендером.

Ми бачилися з ними лише поверхово. Наприклад, на базі в один із днів у нас були одночасно репетиції, але в кадрі ми не перетиналися. З Річардом Гіром перетнувся в готелі, а ось із Майклом Фасбендером наші персонажі взагалі не взаємодіяли за сюжетом: мій герой виконує завдання в Україні, а їхні – в Англії,

– зауважив актор.

Зазначимо, що події серіалу "Агентство" розгортаються у відділі ЦРУ, що відповідальний за підготовку та роботу з таємними агентами, які виконують довгострокові місії та роками живуть під фальшивими іменами.