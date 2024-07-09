Знімальна група фільму "Сталеві" з Олександром Тереном потрапила під обстріл окупантів

Знімальна група документального фільму "Сталеві" з Олександром Тереном опинилася біля епіцентру вибуху під час ракетної атаки Росії на Київ 8 липня. Творча команда, яка працювала над створенням фільму, випадково потрапила в небезпечну зону під час зйомок, коли ракети влучили по місту.

У понеділок, 8 липня, команда проєкту "Сталеві" мала заплановані зйомки у центрі Києва. Однак у той самий день окупанти завдали ракетного удару по столиці та інших містах України.

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Команда проєкту "Сталеві" та Олександр Терен потрапили під обстріл

Знімальна група разом з Олександром вже була біля локації – торговельного центру, коли пролунав сигнал повітряної тривоги. Усі швидко спустилися до укриття – підземного паркінгу, і ледь встигли зайти, як почули потужний вибух із сильною ударною хвилею. Потім пролунала ще низка вибухів.

Групі дуже допоміг ветеран Олександр Терен, який своєчасно продемонстрував, як діяти в непередбачуваній ситуації та уникнути паніки. Завдяки його досвіду та швидкому реагуванню, усі члени знімальної групи залишилися в безпеці.

Це було страшно, адже пролунало кілька вибухів, ракети летіли одна за одною. Але раптом ми почули дуже спокійний голос Олександра, який радив усім просто дихати. Потім до нього приєднався і наш головний оператор Ігор Гома – чоловіки удвох підтримували нас,

– сказала режисерка фільму "Сталеві".

Зараз у Києві проходять зйомки документальної стрічки "Сталеві", яка розповідає про шлях відновлення ветерана – від моменту втрати кінцівок до реабілітації, протезування та повернення до цивільного життя.

В основі фільму лежить реальна історія військового, який втратив кінцівки. Глядачі зможуть спостерігати за всіма етапами реабілітації головного героя, включаючи його боротьбу, відчай і тріумфи. Фільм показує не тільки фізичні та медичні аспекти відновлення, але й емоційний та психологічний стан ветерана, його внутрішню силу та рішучість повернутися до активного життя.