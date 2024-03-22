Перед ними прогиналися, – український актор назвав винних у тому, що росіяни знімались в Україні

Український актор Олександр Ярема згадав час, коли українським артистам доводилося співпрацювати з російськими колегами на одному майданчику. Він відверто визнав, кого вважає винним у тому, що актори з Росії відчували себе вищими за українців тоді.

Крім того, Ярема згадав про період, коли грав епізодичну роль у "Сватах" і поділився своїми думками щодо колишніх колег з цього серіалу. Що саме сказав український актор, ви дізнаєтеся у матеріалі.

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Олександр Ярема про російських акторів в Україні

Актор зазначає, що ніколи не брав участі у зйомках в Росії або їхніх серіалах; однак, часто доводилося співпрацювати з російськими колегами на знімальному майданчику. Це стало можливим через те, що Україна створювала проєкти спільно з країною-агресором. Олександр пригадав, як у той час росіяни проявляли свою вищість над іншими.

В суто російських проєктах я не знімався, зазвичай це були спільні серіали, де на головні ролі само собою брали росіян, які мали тут значно кращі умови,

– розповів Ярема.



Олександр Ярема / Фото Театр ім. Івана Франка

Актор розповів, що немає нічого дивного у такій поведінці, зокрема, через те, що українські продюсери постійно підлаштовувались під будь-які примхи та вимоги росіян, а українські актори завжди залишались "про запас".

Трохи відчувалося, що вони типу "старшиє братья". Однак й наші продюсери перед ними прогиналися і завдяки їм ці росіяни були тут залюблені,

– пригадав Олександр.

Також Ярема згадав про свою участь у серіалі "Свати". Хоча він зіграв там невелику роль, пригадує, що тоді не міг уявити, якими жахливими виявляться ці люди через декілька років. Сьогодні Олександр не згадує про них, оскільки це був неприємний досвід.

Олександр Ярема – український актор: у яких проєктах він знімався

"Лишайся онлайн"

"Такі красиві люди"

"Уроки толерантності"

"Зустріч однокласників"

"Номери"

"Герой мого часу"

"Памфір"

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