Відомий актор шокував, як його принижували в московському театрі через українське громадянство

Після початку великої війни Олександр Третьяченко взагалі не розглядав можливості повернутися до акторської кар'єри. Зараз же він приєднався до розвитку нового етапу українського кіно та серіального виробництва, оскільки багато років тому відмовився від можливості будувати кар'єру в Росії.

Ця історія розгорнулася в 80-х роках, коли Третьяченка запросили на прослуховування до одного з московських театрів. Проте, на прослуховуванні актор стикнувся з серйозними приниженнями.

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Третьяченка запросили на прослуховування до одного з московських театрів

На самому початку кар'єри актора в 80-х роках, після закінчення навчання в КНУТКіТ імені Карпенка-Карого, його запросили на прослуховування в Москву в Театр імені Табакова.

Мій однокласник підпрацьовував у московському театрі та товаришував з Табаковим, якому тоді потрібен був актор на роль. Друг мене йому і порекомендував. На моєму прослуховуванні був не сам Табаков, а інший викладач. Він сказав: "Одразу відчувається цей хохляцький акцент",

– пригадав актор в інтерв'ю 1+1.

У той самий період Олександр познайомився з київським режисером Віталієм Семенцовим, який запропонував йому головну роль в одній з його вистав. Пропозиція Віталія зацікавила Олександра більше, ніж можливість грати в театрі Табакова.

Вирішив, що краще залишуся тут, де не відчуватиму цього зверхнього ставлення. Ми за два тижні поставили виставу, яку показували в Жовтневому палаці у голубій залі – це був тріумф,

– поділився спогадами актор.

Новий український серіал з Третьяченком

Вже сьогодні, 19 лютого, о 20:30 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра серіалу "Ціна втечі", у якому багато молодих та вже досвідчених акторів взяли участь. Олександр Третьяченко виконав роль дідуся головної героїні Марти.

"Ціна втечі": дивіться онлайн трейлер серіалу