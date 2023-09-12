Щоб перемогти Росію: актор "Довбуша" назвав те, чого варто позбутися кожному українцеві

Провідний актор Франківського театру та зірка найдорожчого українського фільму "Довбуш", Олексій Гнатковський, впевнений, що Росія намагається "окупувати" свідомість українців. Тому, для нашої перемоги варто позбутися всього російського.

За його словами, окуповані території – це не лише про Крим, Донбас, Запорізьку та Херсонську області, це про "російську експансію в голові". Перемога передбачає відмову від впливу російської культури та "деокупацію" власної ментальності.

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Олексій Гнатковський назвав спосіб перемогти Росію

Гнатковський знає, що Україна вже перемагає. Багато людей відкинули комплекс меншовартості, вчаться рідної мови та відмовляються від російського культурного впливу. У своєму інтерв'ю для "Суспільного Хмельницький" актор поділився своїми думками на цю тему.

Окуповані території в нас не лише на Сході України. Не Донбас, Запоріжжя, Херсон і Крим, ні. Одвічно окуповані території в нас в голові. Це російська експансія в нашій голові. Люди, які говорять російською мовою, це люди з окупованими територіями. У нас вже відбулися такі тектонічні зсуви в нашій свідомості, які неповоротні вже. Тобто ми вже почали мислити як люди вільної держави, як люди вільні самі собою, що ми повинні боротися,

– наголосив актор.

Олексій Гнатковський у фільмі "Довбуш" / Pronto Film

Актор "Довбуша" про єдиний фронт на Сході

Гнатковський також зазначив, що не існує культурного, економічного або будь-якого іншого фронту. Всі, хто не бере участі у воєнних бойових діях проти окупанта, але сприяє перемозі іншими методами, називаються "тилом".

"Немає інших тих псевдофронтів, бо є єдиний фронт на Сході. Це є єдиний фронт. Ми не культурний фронт, ми тил. Покажіть мені хоч одного пораненого на культурному фронті. Хоч одного загиблого на культурному фронті. Це все брехня – для самозаспокоєння. Ну, якби, ми теж щось робимо. Так, будьмо чесними з собою. Ми не фронт, ми тил. Але, якщо ми в тилу, ми маємо працювати так, щоби дорівнювати тим хлопцям і дівчатам, які зараз на фронті. В тилу, але, наша задача – боронити державу свою і захищати свої окуповані території, викидати звідти агресора", – сказав він.

Олексій Гнатковський у фільмі "Довбуш" / Pronto Film

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Нагадаємо, фільм "Довбуш" вийшов 24 серпня у кіно. Після третього прокатного вікенду стрічка зібрала понад 34 мільйони гривень бокс-офісу, а кількість проданих квитків склала більше ніж 240 тисяч. "Дякуємо усім глядачам за надпотужну підтримку та цікавість до фільму, що не вщухає ні на мить", – пишуть автори.

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