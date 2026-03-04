Український актор Олексій Гнатковський вестиме церемонію вручення Оскара-2026

У ніч із 15 на 16 березня 2026 року відбудеться церемонія вручення премії Оскар. Українські глядачі зможуть переглянути передшоу та пряму трансляцію на телеканалі "Суспільне Культура".

Ефір буде доступний з українським перекладом і жестовою мовою. На інстаграм-сторінці "Суспільного" повідомили, що церемонію вручення Оскара коментуватиме актор Олексій Гнатковський.

Гнатковський коментуватиме 98-му церемонію вручення Оскара: що відомо?

Відомий український актор, зірка фільму "Довбуш" та серіалу "Кава з кардамоном" Олексій Гнатковський коментуватиме передшоу та церемонію вручення премії Оскар-2026 для українських глядачів.

Гнатковський уже прокоментував таке рішення. Він вважає, що Оскар може стати тією трибуною, з якої українці можуть звертатися до світу та доносити власні наративи.

Чим більше таких трибун та оказій нам трапляється, тим більше українських проявів ми можемо бачити в світі,

– зазначив Олексій Гнатковський.

Коли відбудеться Оскар-2026?

Церемонія Оскара відбудеться вже зовсім скоро – у ніч із 15 на 16 березня. Саме тоді стане відомо, хто отримає омріяну статуетку за свої здобутки у 2025 році.

Показ передшоу розпочнеться о 23:00,

трансляція оскарівської червоної доріжки – о 00:30,

сама церемонія нагородження стартує о 1:00.

Упродовж усієї трансляції буде доступний переклад жестовою мовою.