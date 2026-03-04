Український актор Олексій Гнатковський вестиме церемонію вручення Оскара-2026
- Український актор Олексій Гнатковський коментуватиме церемонію вручення Оскара-2026 для українських глядачів.
- Церемонія відбудеться в ніч з 15 на 16 березня 2026 року і транслюватиметься на "Суспільне Культура" з перекладом жестовою мовою.
У ніч із 15 на 16 березня 2026 року відбудеться церемонія вручення премії Оскар. Українські глядачі зможуть переглянути передшоу та пряму трансляцію на телеканалі "Суспільне Культура".
Ефір буде доступний з українським перекладом і жестовою мовою. На інстаграм-сторінці "Суспільного" повідомили, що церемонію вручення Оскара коментуватиме актор Олексій Гнатковський.
Гнатковський коментуватиме 98-му церемонію вручення Оскара: що відомо?
Відомий український актор, зірка фільму "Довбуш" та серіалу "Кава з кардамоном" Олексій Гнатковський коментуватиме передшоу та церемонію вручення премії Оскар-2026 для українських глядачів.
Гнатковський уже прокоментував таке рішення. Він вважає, що Оскар може стати тією трибуною, з якої українці можуть звертатися до світу та доносити власні наративи.
Чим більше таких трибун та оказій нам трапляється, тим більше українських проявів ми можемо бачити в світі,
– зазначив Олексій Гнатковський.
Коли відбудеться Оскар-2026?
Церемонія Оскара відбудеться вже зовсім скоро – у ніч із 15 на 16 березня. Саме тоді стане відомо, хто отримає омріяну статуетку за свої здобутки у 2025 році.
- Показ передшоу розпочнеться о 23:00,
- трансляція оскарівської червоної доріжки – о 00:30,
- сама церемонія нагородження стартує о 1:00.
Упродовж усієї трансляції буде доступний переклад жестовою мовою.