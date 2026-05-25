Для мене це велика честь, – Олексій Гнатковський здивував маловідомим фактом про себе

Олексій Гнатковський є одним з провідних українських акторів, вистави з його участю постійно збирають повні зали глядачів у різних куточках не лише України, а й світу. Однак не всі знають цікавий факт з життя Гнатковського.

Тож актор Франківського драмтеатру у свіжому випуску "єПитання на Новому" розповів, де франківці щодня чують його голос, пише 24 Канал.

Де в Івано-Франківську можна почути голос Гнатковського?

Часто ми чуємо голоси популярних акторів там, де навіть не задумуємось, що звучать саме вони. Актори в студії дубляжу можуть настільки адаптуватися до свого героя, змінюючи тембр, темп і манеру, що інколи впізнати їх можна лише після того, як погуглити. І тоді вчуваються знайомі ноти в мовленні. Олексій Гнатковський, актор Франківського драмтеатру, став голосом тролейбусів, трамваїв та іншого міського транспорту рідного Івано-Франківська.

Так, це правда, я – голос комунального транспорту Івано-Франківська. Але кажу не просто "Двері зачиняються", а театрально оголошую: "Пані та панове, третій дзвінок, двері зачиняються". Ні, жартую. Насправді для мене це велика честь. Бо це мій Франківськ, моє місто, яке люблю. І це люди, яких я люблю! Вони чують мій голос щодня. Сподіваюся, не проклинають за це (сміється – 24 Канал). Бо всякий настрій може бути,

– каже Олексій.

А от щодо знижок на проїзд, як пільгу для голосу міського транспорту, Олексій не замислювався. Хоча після нашої розмови про це жартома замислився.

Чи має Олексій Гнатковський бронювання?

Нещодавно актор розповідав, чи має бронювання від мобілізації. Гнатковський зізнався, що отримав бронювання завдяки роботі у Франківському драмтеатрі. Однак для нього це не привілея, а велика відповідальність.

Олексій переконаний: оскільки він не на фронті, то має працювати так, щоб його бронювання було корисне нашим захисникам. Тому він постійно долучаєть до благодійних зборів, подій, гастролює Україною та світом, щоб зібрати кошти на потреби військових.