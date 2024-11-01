Зірка "Довбуша" Гнатковський емоційно звернувся до українців: "Не чіпайте людей на фронті"

Відомий український актор, зірка фільму "Довбуш", висловив свою позицію щодо українців, які виправдовують використання російської мови в Україні. У своїх заявах актор уже не раз підкреслював, що мова та культура в сьогоднішніх умовах мають надзвичайно важливе значення для національної ідентичності.

Тепер він звернувся до тих українців, які говорять російською, виправдовуючи це вибором військових чи іншими аргументами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Олексій Гнатковський емоційно звернувся до українців: що сталося

Олексій Гнатковський підняв важливу тему мовного питання, звернувшись до українців, які спілкуються російською, використовуючи аргументи про військових і їхній вибір. Він заявив:

"У нас немає російськомовних українців, а є зросійщені українці."

Актор підкреслив, що апеляції до того, що на фронті люди спілкуються російською, є шантажем і маніпуляцією почуттями.

Тому що там люди, які захищають нас, – це святі люди. Не чіпайте людей на фронті!

– зазначив Гнатковський.

Гнатковський висловив думку, що тим, хто виправдовує свою російськомовність, слід "помінятися місцями" з воїнами, які борються за незалежність України. Він вважає, що багато людей намагаються прикривати свої невиправдані дії "святими речами", посилаючись на героїзм військових.

Актор також підкреслив, що звикання до комфорту може призводити до інфантилізму, коли людина втрачає здатність критично мислити й усвідомлювати наслідки своїх вчинків. У своїй промові він закликав українців "прокидатися" від цього стану, активізуватися і брати на себе відповідальність за свої слова і дії.

"Братися за руки, за лопати, за зброю та мести весь бруд з країни, з голови, з душі. Все, чим нас начиняли впродовж 30 років незалежності, 70 років окупації радянщини, 300 років окупації імперії", – закликав актор.

Гнатковський також підкреслив, що не всі українці поділяють подібні погляди, відзначаючи різноманітність думок у суспільстві. Актор каже, що найбільш гучні й неадекватні дії окремих людей часто привертають більше уваги, ніж здорові й конструктивні погляди.

Артист зауважив, що військові, які перебувають на фронті, можуть відчувати безвідповідальність і байдужість у тилу через поведінку деяких осіб, які стають знаменитими в соціальних мережах завдяки своїм провокаційним вчинкам. Проте Гнатковський акцентував, що такі дії не характеризують усю націю. Багато українців свідомі та відповідальні, і вони активно підтримують своїх захисників