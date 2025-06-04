Гнатковський зізнався, чому погодився на роль у "Каві з кардамоном": "Дуже великий гонорар"

Олексій Гнатковський дуже вибірково ставиться до фільмів та серіалів, у яких йому доводиться зніматися. Неодноразово актор зізнавався, що для того, аби він зіграв у стрічці, знімальній команді потрібно добре постаратися над сценарієм та ідеєю проєкту.

Однак відомо, що Гнатковський знімався у другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном". У матеріалі Кіно 24 з посиланням на "Екзамен" дізнаєтеся, що стало причиною того, що актор погодився на роль.

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Олексій Гнатковський про роль у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном"

Олексій Гнатковський зазначив, що йому дуже сподобався сценарій, який запропонувала знімальна команда. Актор зізнається, що хотів зіграти у серіалі для великої аудиторії, але йому було важливо, щоб воно було якісним.

Я завжди казав: або це має бути якісним з погляду мистецтва, або з погляду виробництва, або це мають бути хороші гроші. Бо це – моя професія. Я іншим на хліб не заробляю. Але я завжди так кажу: один момент – навіть якщо це хороші гроші, це не має йти супроти моїх переконань,

– сказав Гнатковський.

Інтерв'ю Олексія Гнатковського: дивіться відео онлайн

Окрім того, Олексій зізнався, що йому запропонували доволі великий гонорар.

У мене був дуже великий гонорар. Щоправда, я його віддав на Збройні сили. Але мені сподобався сценарій,

– зазначив актор.

Він розповів, що вже на першій зустрічі з усією командою стало зрозуміло: з цими людьми можна створити крутий результат. Окрім того, актор зазначив, що йому дуже відгукується персонаж, якого він втілив. Ба більше, як каже сам Олексій, це історія про кохання – а йому такі історії до смаку.

До речі, Гнатковський також висловив свою думку щодо мовного питання в Україні. Що сказав актор – читайте за посиланням.