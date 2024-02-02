Зірка "Жіночого лікаря" вдруге став батьком: перше фото новонародженого малюка

Олексій Нагрудний, відомий український актор та зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", який відіграв роль Юрія Сердюка, став батьком вдруге.

Актор став батьком уже вдруге. Дізнайтесь, хто народився у пари та як батьки назвуть дитину.

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Олексій Нагрудний вдруге став батьком

У зірки народився другий син, якого назвали Євгеном. Радісною новиною поділилася дружина актора, кастинг-директорка Світлана Горошкова.

Світлана також опублікувала фотографію свого чоловіка з новонародженим сином Євгеном у палаті. На знімку знаменитість ніжно обіймає малюка до себе й посміхається. Горошкова народжувала в одному з київських пологових центрів. За словами Світлани, пологи пройшли чудово, а поруч завжди був коханий, який у всьому допомагав.

Олексій Нагрудний – лікар-акушер із серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

Олексію Нагрудному не вперше було відчувати на собі емоції народження дитини та пологів. І не лише через те, що він уже має дитину, а і через зйомки у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". У стрічці Олексій зіграв роль Юрія Сердюка. Це частково негативний персонаж, який думає лише про власне его та вигоду, утім, обставини життя у кіноісторії впливають на його героя так, що укінці сезону він змінюється на краще.

Українські глядачі з нетерпінням очікують продовження улюбленої історії. Тому, сподіваємось, що кінотворці потішать глядачів другим сезоном зовсім скоро.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу