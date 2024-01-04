Схоже, стане татом: Суровцев заінтригував новинами після кількох місяців подружнього життя

У вересні актор Олексій Суровцев вдруге одружився зі своєю коханою Ксенією. Ще нещодавно в інтерв'юр актор зізнавався, що вже готовий до дитини, утім ділився, що на той момент вони з дружиною працювали над поповненням.

А вже зараз, схоже, Олексій готується стати батьком. Такі припущення у підписників появились після коментаря Суровцева під публікацією Олексія Тригубенка, де той поруч зі своїм сином.

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Олексій Суровцев натякнув, що стане батьком

Бізнесмен і блогер Олексій Тригубенко поділився своїми думками щодо батьківства на своїй сторінці в інстаграмі. Відомо, що він став батьком вперше у липні цього року. У своєму блозі чоловік опублікував відео, де розповів, що досі не може повірити, що став батьком і має дитину.

"Як швидко ви звикли до того, що ви батьки? Бо я досі в шоці", – написав він.

Суровцев висловив свою реакцію на пост Тригубенка та зробив натяк на можливе батьківство:

"З прийдешнім! У мене ще попереду цей час звикання", – написав актор.

Олексій відповів: "Ти станеш татом? Вітаю, друже". Однак актор ще не надав однозначної відповіді на це питання.



Публікація Олексія Тригубенка / Скриншот

У вересні актор Олексій Суровцев вдруге одружився

У вересні актор Олексій Суровцев знову вступив у шлюб зі своєю коханою, Ксенією. Пара раніше була одружена, але розлучилася кілька років тому. Недавно вони вирішили відновити свої стосунки та знову узаконити їх. Кілька місяців після цього Олексій натякнув на можливе поповнення в їхній сім'ї.

Цікаво, що раніше Суровцев стверджував, що є як завзятий прихильник чайлд-фрі (Принципове небажання мати дітей – 24 Канал). У минулому він зазначав, що "любить тварин і поки не готовий до дітей у своєму житті". Однак наразі здається, що його погляди на це питання зазнали змін.