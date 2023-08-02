Актор Олексій Тритенко з фільму "Мирний-21" отримав почесну відзнаку "За вірну службу"

Український актор Олексій Тритенко, відомий за фільмами "Мирний-21" та "Чорний ворон", від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну. Днями військовий отримав почесну відзнаку "За вірну службу".

Молодший сержант Олексій Тритенко народився у Запоріжжі й вже майже півтора року бореться з ворогом. 25 лютого він поїхав до Ахтема Сеітаблаєва у Кримський дім зі словами: "Ну що, братику?". Далі хлопці вирушили на фронт. "Сподіваюся, що робимо достатньо для наближення нашої перемоги", – говорить Тритенко.

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Олексію Тритенку вручили почесну відзнаку "За вірну службу"

Олексія Тритенка нагородили медаллю Командувача сил територіальної оборони Збройних сил України "За вірну службу" III ступеня.

Дякую командирам за відзнаку! Служу Українському народові. Честь,

– написав він у соцмережах.

Олексію Тритенку вручили почесну відзнаку "За вірну службу" / Фото з інстаграму актора

У розмові з 24 Каналом Олексій Тритенко розповів, як зустрів 24 лютого 2022 року: "Як і більшість українців, я не був готовий до того, що сталося. О 6 ранку мене розбудив кум, каже: "Це війна". Я питаю: "Що трапилось?". А він: "Бомблять". Тоді я відкрив новини, побачив, що таки почалася війна. Але не було якихось особливих думок. На вулиці було доволі спокійно. Це мене розслабило".