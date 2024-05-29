Скандального іноагента Олексія Паніна визнали терористом в Росії

Раніше у Росії порушили кримінальну справу "про заклики до тероризму" проти актора Олексія Паніна, який на початку повномасштабного вторгнення покинув країну-агресора і продовжує засуджувати злочинний режим Кремля. Тепер його офіційно визнали терористом та екстремістом.

Це рішення є черговою спробою російської влади придушити будь-який опір та критику на свою адресу. Російська влада не може змиритися з тим, що є люди, які виступають проти кровопролитної війни.

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Скандального іноагента Олексія Паніна визнали терористом

Публічний осуд війни в Україні та критика керівної верхівки Росії призвели до порушення проти нього кримінальної справи "про заклики до тероризму". У Росії Паніна заочно заарештували за частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу Росії (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму).

Наразі Олексій Панін вже проживає за кордоном, тому арешт був здійснений заочно. У разі повернення до Росії самостійно або шляхом екстрадиції, актора утримуватимуть під вартою протягом двох місяців. Потім на нього може чекати тюремний термін від п'яти до семи років.

А тепер офіційно Паніна визнали терористом та екстремістом.

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