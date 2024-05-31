Відома українська режисерка Олена Апчел вступила до лав ЗСУ: "Мені просто був потрібен час"

Після чотирьох років перебування в еміграції, українська режисерка, драматургиня та активістка Олена Апчел вирішила повернутися на батьківщину і приєднатися до Збройних Сил України. Вона не могла залишитися осторонь важливої боротьби свого народу проти російських загарбників.

На цю мить Олена знаходиться на стадії навчання, де засвоює навички, необхідні для військової служби. Паралельно з цим вона активно бере участь у культурних заходах.

Дивіться також Ще одна донька Бреда Пітта й Анджеліни Джолі відмовилася від прізвища батька

Українська режисерка вступила до лав ЗСУ

Після чотирьох років перебування в Польщі Олена вирішила зробити цей відважний крок. Про це вона повідомила на сторінці у соцмережах.

Шлях в армію був для мене довгим і нелегким, що ще більше допомогло впевнитися в його виваженості. Пів року тому, після чотирьох років в еміграції, я спеціально повернулася в Україну, щоб приєднатися до нашої спільної боротьби. Вибачте, будь ласка, всі, кому я ці пів року відмовляла в зустрічі або в проханні взятися за якийсь проєкт. Мені просто був потрібен час, щоб адаптуватися до нової реальності,

– написала режисерка.

Вона заявила, що після перемоги України здійснить всі заплановані проєкти, а зараз попросила емоційної та фінансової підтримки. Режисерка каже, що збір, який вона відкрила, буде доступний постійно. Коли Олена зможе придбати собі все необхідне, буде забезпечувати свій підрозділ.

Як відреагували підписники режисерки

У коментарях люди пишуть слова вдячності та підтримки. Ось, що можна прочитати під публікацією Олени Апчел:

"Пишаюся тобою, рідна."

"Ти дуже сильна. Бережи себе. Любимо та сумуємо"

"Сиджу і плачу. Нехай тебе охороняють всі янголи всіх релігій. І нехай стане сили й наснаги, а твій розум буде холодний та ясний будь - яких обставин."

"Ще не знаю найвідповідніших слів. Обіймаю, Оленко."

Для багатьох прихильників таке рішення стало шоком. Однак усі українці вдячні режисерці за свідому позицію та просять берегти себе.