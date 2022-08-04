Це було так тепло, – Олена Кравець зі щемом згадала про кастинг з Русланою Писанкою

Гумористка та українська акторка Олена Кравець розповіла, як зустрілася з Русланою Писанкою на кастингу шоу "Твій день". За словами зірка 95 кварталу, вона ніби "зафіксувалася в молодому стані".

У програмі "Сніданок з 1+1" Олена поділилася, що, коли дивилась на Писанку, відчувала електричний струм. Актриса запам’яталася їй енергійною, жвавою і доброю.

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Олена Кравець про кастинг з Русланою Писанкою

Гумористка розповіла, що поява колеги на зйомках повпливала на її внутрішній стан і згладила усі переживання. Кравець відчувала якийсь електричний струм від неї. Попри все, Олена досі не може повірити, що Писанки більше немає.

Мені здається, що вона пішла і повернеться. Я з нею внутрішньо не попрощалася,

– сказала зірка.

Кравець згадала про кастинги на шоу "Твій день": "Там було багато кандидатів, претендентів. І я пам'ятаю, що в день, коли був кастинг і у мене, Руся дуже запізнилася. Ми вже спілкувалися, а вона прийшла останньою. І така вся, як Руся, завжди, така енергійна: "Вибачте, про що говорите?" Ну тобто підхопила все дуже швидко. Влилася в процес. І я пам'ятаю, що дивилася тоді на неї й просто, мені здається, я фізично відчувала якийсь такий електричний струм від неї", – доповнила вона.

Ще вона сказала, що на той час почала "спілкуватися" з Писанкою, яка, за словами Олени, ніби "зафіксувалася в молодому стані".

Я дивилася, бо я дуже хвилювалася. Для мене це був визначний момент, я дуже хотіла потрапити на шоу "Твій день". Я так дивилася на неї й думала: "Я ж так багато років її знаю, вона не змінюється". Вона зафіксувалася в якомусь дуже молодому стані душі та загалом,

– нагадала зірка.

"Я зрозуміла, що у нас з нею такий утворився зв'язок і ми начебто почали спілкуватися одна з одною. – зазначила Олена. – І так це було тепло. Я пригадую, коли вона зайшла, мене відпустило. Я була дуже напружена, але заходить Руся, і мене так "фуухх".

Олена Кравець про кастинг з Русланою Писанкою: дивіться відео

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"Твій день": що відомо про проєкт

"Твій день" — розважальне шоу, що демонструється на телеканалі "1+1". Прем'єра телевізійного проєкту відбулася 24 травня 2021 року.

Ведучими були: Тімур Мірошниченко, Анастасія Ровінська, Костянтин Грубич, Володимир Рабчун, Ірина Ванникова, Олена Кравець, Руслана Писанка та Влад Яма.

Нагадаємо, Руслана Писанка померла в Німеччині, куди виїхала через війну. Саме там в неї діагностували важку хворобу, однак наразі невідомо, яку саме. Руслана вела особисту боротьбу, але не змогла перемогти в ній. Її життя обірвалося на 57-му році.