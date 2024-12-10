Зірка "Кави з кардамоном" шокувала історією про кастинг у "ВІА Гру": "Я категорично відмовилась"

Українська акторка Олена Лавренюк, відома своєю роллю у серіалі "Кава з кардамоном", поділилася цікавим спогадом зі своєї молодості. Вона вперше розповіла про те, як у студентські роки брала участь у кастингу до популярного гурту "ВІА Гра".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA. За словами Олени, в той період колектив шукав третю учасницю.

Дивіться також Можна подивитись за декілька днів: 3 найкращі українські серіали, які мають лише один сезон

Олена Лавренюк про кастинг у "ВІА Гру"

За словами Олени Лавренюк, тоді гурт "ВІА Гра" шукав третю учасницю для поповнення свого складу. Менеджмент колективу побачив її фото і передав їх продюсеру Костянтину Меладзе. Після цього Олена отримала запрошення на кастинг, але він відбувався в досить незвичному місці для прослуховування.

Коли Лавренюк приїхала, вона була здивована, адже зустріч зовсім не відповідала її очікуванням.

"Це було не в студії чи в офісі, як я уявляла, а в машині", – згадує акторка.

Така обстановка дуже контрастувала з тим, як Олена собі уявляла процес прослуховування в такому знаменитому гурті. Однак вона вирішила все ж таки пройти кастинг. Під час зустрічі її запитували про її творчі здібності: чи вміє вона співати, танцювати, а також цікавилися, де саме вона навчається.

Плануючи поїхати додому, оскільки у неї був вечірній потяг, Олена вже була готова залишити це прослуховування, проте менеджер запропонував їй залишитися.

Коли я вже була готова їхати, менеджер натякнув, що мені краще залишитись. Він запитав, чи не хочу я піти з ними до сауни? Я категорично відмовилася,

– згадує акторка.

Олена одразу зрозуміла, що саме мається на увазі. Акторка категорично відмовилася від цієї пропозиції. Ця ситуація стала для неї не лише неприємною, але й важливим життєвим уроком про те, як іноді можуть виглядати реальні умови в шоубізнесі.