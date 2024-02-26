Я ненавиджу Майдан, – українська акторка Рєпіна осоромилася українофобними висловлюваннями

Українська актриса Олена Рєпіна, відома своєю участю у серіалах "Реальна містика", "Папік", "Слуга народу" та інших, потрапила в скандал через свої українофобні висловлювання. Про це висловилася журналістка Аліна Доротюк.

Дізнайтесь в матеріалі, що сказала Олена Рєпіна про Майдан, що вбило Україну та як висловлювалась про дерусифікацію.

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Олена Рєпіна осоромилася українофобними висловлюваннями

Аліна Доротюк опублікувала відео у своєму каналі в Telegram, де акторка висловлює своє неприязне ставлення до Майдану та стверджує, що, на її думку, саме Майдан призвів до занепаду України.

Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Клятий Майдан! Ніхто не відповість,

– сказала актриса.

Крім того, раніше Рєпіна дивно висловлювалася про дерусифікацію. Вона вкотре висловлювала своє обурення. Ба більше, фанатка радянщини уїдливо коментувала зняття зірки СРСР з обеліска на площі перемоги у Києві. Мовляв, це "падіння історії та людяності".

Олена Рєпіна написала неоднозначний пост у соцмережах

Ця публікація викликала неоднозначні відгуки через розбіжність з її попередніми заявами. Російською мовою акторка написала, що для неї війна почалася у 2014 році й висловила здивування, чому протягом усіх цих років ніхто не зумів вирішити конфлікт мирним шляхом.

Загалом акторка продовжує спілкуватися виключно російською мовою. Усі пости в її соцмережах, навіть ті, що стосуються благодійних зборів, викладаються російською. Навіть на другу річницю повномасштабного вторгнення Рєпіна опублікувала пост, написаний мовою окупанта.