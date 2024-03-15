За кілька днів у нього мало бути весілля: на фронті загинув кінооператор Олесь Самчук

Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок у війні, розв'язаній Росією. Відомо, що на війні загинув кінооператор Олесь Самчук.

Трагічну звістку сповістило у своєму фейсбуці Держкіно. Обороняючи рідну державу, загинув 22-річний кінооператор Олесь Самчук.

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Днями у нього мало бути весілля

Загинув кінооператор Олесь Самчук у віці 22 роки. Він закінчив інститут Тараса Шевченка минулого року за спеціальністю "Кіно та кінооператорство" і служив в аеророзвідці під позивним "Каркаде",

– йдеться у повідомленні Держкіно.

Володимир Галицький, відомий кінооператор і доцент кафедри кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка, написав у своєму фейсбуці: "Сумно і боляче... У бою загинув мій випускник, кінооператор, воїн Олесь Самчук. Світла пам'ять герою!"

Відомо, що трагедія сталася 11 березня. Олесь Самчук загинув під час обстрілу на Донецькому напрямку, який здійснили російські загарбники.

У Національній спілці кінематографістів України сповістили, що в Олеся Самчука було заплановане на 19 березня весілля.

На фронті загинув Богдан Бородай

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним і близьким Олеся Самчука. Низько вклоняємося йому за мужність і подвиг задля майбутнього нашої держави!

Напередодні ми розповідали, що загинув оборонець з Київської області Богдан Бородай. Відомо, що він віддав своє життя на Бахмутському напрямку. Життя 26-річного військового обірвалося внаслідок обстрілу з боку російських загарбників.

За наявною інформацією, Богдан Бородай служив у 24 окремому штурмовому батальйоні "Айдар". Трагічну звістку сповістив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Страшна втрата. Загинув 26-річний Богдан Бородай. Молодий патріот закінчив військовий ліцей та здобув освіту військового перекладача у Києві. У червні 2022 року вступив добровольцем до лав ЗСУ,

– написав Анатолій Федорук.

Відомо, що за свою героїчну службу Богдана Бородая нагородили почесним знаком "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Попрощалися з полеглим Героєм 13 березня біля Будинку культури села Немішаєве. Поховали захисника на Алеї Героїв у Бучі, що на вулиці Депутатській, 1.