Відома українська акторка потрапила у жахливу ДТП: що відомо

Відома українська акторка Олеся Жураківська потрапила в аварію. Зірка популярного фільму "Крашанка" поділилася, як почувається після ДТП.

Окрім того, Олеся зізналась, що чоловік, який спричинив аварію на одеській трасі, втік з місця події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук акторки.

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Олеся Жураківська потрапила в ДТП: як почувається акторка

Зірка українського кінематографа, акторка Олеся Жураківська, поділилася новиною, що вона потрапила в аварію. За словами Олесі, в її автівку в'їхав інший водій, який після інциденту втік з місця події. Олеся вирішила дати розголосу цьому випадку через соціальні мережі, щоб привернути увагу до ситуації та знайти винуватця аварії.

В мою автівку в'їхав кремезний чолов'яга на машині Volkswagen. Після того, як я відмовилась "порішати" на місці, він втік з місця ДТП. Допоможіть мені, будь ласка, знайти цього негідника,

– написала Олеся у своїх соцмережах.

Також вона додала фотографію водія, який втік після зіткнення, сподіваючись, що ця інформація допоможе впізнати його.

У коментарях до свого посту акторка відповіла на запитання прихильників і заспокоїла їх, розповівши про свій стан після аварії. Олеся зазначила, що хоч і пережила стресову ситуацію, її здоров'я наразі в порядку.