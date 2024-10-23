Відома українська акторка заговорила про нові стосунки: "Апетит приходить під час їжі"

Ольга Атанасова – відома українська акторка, яка вражає своєю здатністю поєднувати кар'єру з вихованням донечки. Зараз вона виховує дитину самостійно, без участі батька.

В рамках проєкту Інтерв'ю24 Ольга розповіла, як їй вдається знаходити баланс між професійними обов'язками та материнством. Акторка ексклюзивно відкрила свої думки про особисте життя та зізналася, чи є у її серці місце для нового кохання.

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Ольга Атанасова про виховання доньки та особисте життя

Акторка Ольга Атанасова розповіла, що наразі вона самостійно виховує свою донечку, і це дає їй особливі переваги. Вона відзначає, що для своєї дитини є 100% авторитетом, що, безумовно, зміцнює їхній зв'язок. Ольга вміло поєднує материнство з кар'єрою, що не тільки приносить задоволення, але й дає їй змогу розвиватися.

Моя донечка вже зі мною грає у виставі, тож ми можемо гастролювати разом. І іноді вона приходить до мене на знімальний майданчик, якщо у мене нічна зміна. Її знають усі актори, і їй подобається зростати в такій атмосфері,

– каже Атанасова.

Попри обмежену кількість вихідних у своєму насиченому житті, Ольга Атанасова зізнається, що не проти мати поруч надійного коханого чоловіка. Попри постійні нові проєкти та великий обсяг роботи, акторка відчуває, що готова до нових стосунків.

Стосовно бажання: знаєте, апетит приходить під час їжі. Щодо часу, наразі у мене дуже мало вихідних, але, знаєте, всьому свій час. Тож, звісно, я не проти, якщо щось "йокне", то почне будуватися. Проте наразі реалізуються нові проєкти,

– зазначила акторка.



Ольга Атанасова / Фото з інстаграму акторки

Ольга підкреслює, що не шукає чоловіка навмисно, адже вірить у те, що справжні почуття з'являться тоді, коли це буде потрібно. Вона впевнена, що рано чи пізно той, хто їй призначений, сам прийде у її життя.

"Найбільша цінність полягає в тому, що якщо зі мною хтось буде, то ця людина має внести в моє життя те, чого в ньому немає. Щось нове, щось прекрасне. Бо базові речі я, дякую Всесвіту, можу забезпечити собі та своїй донечці. З цією людиною мені має бути краще, ніж без неї. Якщо це вже стосується, скажімо, одруження, то я хочу почуватися безпечно і спокійно в цих стосунках", – поділилась Ольга.

Акторка впевнена, що справжнє кохання обов'язково знайде її в той момент, коли вона буде до цього готова.